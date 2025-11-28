Νέα Ιωνία: Διαρρήκτες «μπούκαραν» με κλεμμένο αυτοκίνητο σε κοσμηματοπωλείο αλλά έφυγαν άπραγοι

Με άδεια χέρια έφυγαν οι δράστες της διάρρηξης στη Νέα Ιωνία, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κλεμμένο αυτοκίνητο για να ρίξουν την πρόσοψη κοσμηματοπωλείου στη λεωφόρο Ηρακλείου. Παρά την πρόσκρουση, δεν κατάφεραν να μπουν στο κατάστημα και εγκατέλειψαν το όχημα στο σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αλλά και όπως φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό, γύρω στις 02:25 οι δράστες, χρησιμοποιώντας κλεμμένο αυτοκίνητο από την περιοχή, έπεσαν με δύναμη πάνω στην πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου στη λεωφόρο Ηρακλείου 346Β επιχειρώντας να τη γκρεμίσουν.

Η πρόσκρουση προκάλεσε σημαντικές ζημιές, καθώς έσπασαν ο υαλοπίνακας και τα μεταλλικά ρολά προστασίας. Ωστόσο, παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, οι διαρρήκτες δεν κατάφεραν να εισβάλουν στο εσωτερικό του καταστήματος. Εγκατέλειψαν το κλεμμένο όχημα στο σημείο και τράπηκαν σε φυγή με δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έχει δηλωθεί ως κλεμμένο από τη Νέα Ιωνία.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ταυτοποιηθεί.

