Νέα ήττα για τα κορίτσια του Προμηθέα

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα ηττήθηκε από την Αγία Παρασκευή στην Πάτρα με σκορ 62-42 στο πλαίσιο της 14ης (τελευταίας) αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής. Οι «Προμηθίνες» παρέμειναν έτσι χωρίς ροζ φ.α. τη φετινή σεζόν.

Διαιτητές: Κανελλόπουλος-Χατζηγιάννης. Τα 10λεπτα: 11-17, 17-26 (ημ.), 32-43, 42-62.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μιχαλοπούλου): Θεοδωροπούλου 10, Ζαχαροπούλου 7, Συρμακέση 11 (1), Μιχαλοπούλου 6, Δεληστάθη 2, Σταμούλη 3, Παπαδοπούλου, Χρόνη 3 (1), Κοντογιωργάκη.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ναυροζίδου): Σερέπα 5 (1), Ακρίβου 8, Ντε Μος 19 (3), Παπαδρόσου 5 (1), Ναυροζίδου 11 (2), Φραγκούλη 7 (1), Τάρλα 2, Βελέντζα 3 (1), Σιαμπούλλη, Παπαδοπούλου 2.

Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια: Μελίσσια-Δαναοί Αργους 73-71 (παρ.), Ανταίος-Ανδρογέας 62-41, Πορφύρας-Ιωνικός ΝΦ 50-58.

