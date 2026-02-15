Νέα ήττα για τα κορίτσια του Προμηθέα

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη Β΄ Υποκατηγορία της Α2 Εθνικής με ήττα από την Αγία Παρασκευή στην Πάτρα.

Νέα ήττα για τα κορίτσια του Προμηθέα Τα κορίτσια του Προμηθέα δεν τα κατάφεραν απέναντι στην Αγία Παρασκευή
15 Φεβ. 2026 17:51
Pelop News

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα ηττήθηκε από την Αγία Παρασκευή στην Πάτρα με σκορ 62-42 στο πλαίσιο της 14ης (τελευταίας) αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής. Οι «Προμηθίνες» παρέμειναν έτσι χωρίς ροζ φ.α. τη φετινή σεζόν.

Διαιτητές: Κανελλόπουλος-Χατζηγιάννης. Τα 10λεπτα: 11-17, 17-26 (ημ.), 32-43, 42-62.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μιχαλοπούλου): Θεοδωροπούλου 10, Ζαχαροπούλου 7, Συρμακέση 11 (1), Μιχαλοπούλου 6, Δεληστάθη 2, Σταμούλη 3, Παπαδοπούλου, Χρόνη 3 (1), Κοντογιωργάκη.
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ναυροζίδου): Σερέπα 5 (1), Ακρίβου 8, Ντε Μος 19 (3), Παπαδρόσου 5 (1), Ναυροζίδου 11 (2), Φραγκούλη 7 (1), Τάρλα 2, Βελέντζα 3 (1), Σιαμπούλλη, Παπαδοπούλου 2.

Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια: Μελίσσια-Δαναοί Αργους 73-71 (παρ.), Ανταίος-Ανδρογέας 62-41, Πορφύρας-Ιωνικός ΝΦ 50-58.

