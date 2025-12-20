Νέα ήττα για τον ΑΟ Αιγιαλέων, έχασε έδαφος
Την Τρίτη συνεχόμενη ήττα γνώρισε η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων η οποία δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ανωτερότητά ου Παμβοχιακου ο οποίος νίκησε με 3-0 (25-16, 25-19, 25-15) σετ , στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής.
Η ομάδα του Αίγίου υποχώρησε στην 4η θέση της βαθμολογίας και δύσκολα βρεθεί στην κορυφή, καθώς η ομάδα του Βραχατίου είναι πολύ δυνατή στο φετινό πρωτάθλημα, κάτι που έδειξε και σήμερα στο Αίγιο φτάνοντας στη νίκη.
ΑΟ ΑΙΓΙΛΕΩΝ (Λιβαθινός): Πατρινός, Βασιλάκος, Δασκαλόπουλος, Σαλαβασίδης, Μούρτζης, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Ντόντης, Λαμπρόπουλος).
