Νέα καραβιά νότια της Κρήτης: 74 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Συνεχίζεται χωρίς ανάσχεση η πίεση από τις μεταναστευτικές ροές στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου καταγράφηκαν νέες επιχειρήσεις διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στην πρώτη περίπτωση, περίπου 42 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε απόσταση 34 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι άνθρωποι περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

Ακολούθησε δεύτερο περιστατικό στην ίδια θαλάσσια ζώνη, αυτή τη φορά 36 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου διασώθηκαν ακόμη 32 αλλοδαποί που επέβαιναν επίσης σε λέμβο.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο μετέφερε με ασφάλεια τους διασωθέντες στο ίδιο λιμάνι.

Μετά την άφιξή τους, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, με τη μεταφορά τους αρχικά στο Ηράκλειο, όπου θα γίνει η καταγραφή τους, και στη συνέχεια η μεταγωγή τους σε δομή της ηπειρωτικής χώρας.

