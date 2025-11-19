Νέα κατάθεση-κλειδί από τη χήρα του Φανούρη Καργάκη για το μακελειό στα Βορίζια: Σε αναμονή η κρίσιμη απόφαση για τον 23χρονο

Η υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη μπαίνει σε νέα φάση. Η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη κατέθεσε εκ νέου στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην απόφαση για τον 23χρονο που κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας που άναψε το φιτίλι του αιματοκυλίσματος.

19 Νοέ. 2025 14:39
Pelop News

Με το Ηράκλειο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την έρευνα για το φονικό στα Βορίζια να παραμένει ανοιχτή, η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη πέρασε σήμερα το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου για συμπληρωματική κατάθεση, καταθέτοντας όσα είδε και γνωρίζει για το μοιραίο πρωινό της 1ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της συζύγου του θύματος κρίθηκε απαραίτητη για να φωτιστούν πτυχές τόσο της τοποθέτησης της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, όσο και του ένοπλου επεισοδίου που ακολούθησε και στοίχισε τη ζωή του Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Η γυναίκα ρωτήθηκε για τον οπλισμό που φέρεται να είχε ο σύζυγός της, όπως κατατέθηκε από αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και για όσα γνωρίζει σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα.

Φανερά φορτισμένη, παρέμεινε για αρκετή ώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά κάθε νέο στοιχείο.

Το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τον 23χρονο

Παράλληλα, κορυφώνεται η αγωνία για τον 23χρονο ανιψιό της γυναίκας, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι του 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη — τη σπίθα που φέρεται να πυροδότησε το πολλαπλό φονικό.

Η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει αν ο νεαρός θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος. Η διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα που προέκυψε τη Δευτέρα δίνει άλλη βαρύτητα στην απόφαση.

Το βίντεο που αλλάζει τα δεδομένα

Κεντρικό σημείο της διαφωνίας φαίνεται να είναι ένα βίντεο που προσκόμισε ο 23χρονος, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει πως δεν βρισκόταν στο χωριό κατά τον χρόνο της έκρηξης. Το υλικό αυτό ήταν και ο λόγος που αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με την τοποθέτηση της βόμβας, ενώ η τελική κρίση των δικαστών αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από αυτή θα κριθεί η πορεία της έρευνας και οι επόμενες κινήσεις.

