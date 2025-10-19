Νέα Μάκρη: Συνελήφθη έμπορος ναρκωτικών με κοκαΐνη, κάνναβη κιλό κάνναβης και πάνω από 43.000 ευρώ

Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

19 Οκτ. 2025 21:21
Pelop News

Πάνω από 1,2 κιλά κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη και περισσότερα από 43.000 ευρώ, είχε στην κατοχή του, ένας παλιός γνώριμος της Δίωξης Ναρκωτικών, ηλικίας 47 ετών, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στη Νέα Μάκρη, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου, πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση του και κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο 47χρονος συνελήφθη επ΄αυτοφώρω, καθώς κατείχε, σε όχημα που οδηγούσε στη Νέα Μάκρη Αττικής, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, υδροπονικής καλλιέργειας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ακολούθησε έρευνα σε περιφραγμένο οικόπεδο στη Νέα Μάκρη, όπου διαπιστώθηκε να έχει αποκρύψει μέσα σε κοτέτσι την κοκαΐνη και ένα κιλό κάνναβης, υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), καθώς και στην οικία του, όπου επίσης εντοπίστηκαν ίδιες ναρκωτικές ουσίες.

Συνολικά, από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.254- γραμμάρια κοκαΐνης,

-1.023- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK»,

-2- αυτοκίνητα και -2- μοτοσυκλέτες,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

-43.185- ευρώ,

-2- κινητά τηλέφωνα,

νάιλον ρολό περιτυλίγματος και

πλήθος νάιλον συσκευασιών κατάλληλα για την συσκευασία ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
