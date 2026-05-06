Νέα μαρτυρία για τον ντελιβερά :«Της πέταξε πέτρα από ένα σχεδόν μέτρο σπάζοντάς της 5 δόντια»!

Μία ακόμη μαρτυρία στην υπόθεση της επίθεσης που δέχθηκε γυναίκα από τον 28χρονο ντελιβερά που πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά κατατέθηκε το πρωί σήμερα (6/5/2026).

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο σύζυγος της γυναίκας περιέγραψε όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής με δράστη τον 28χρονο από το Πακιστάν.

Όπως είπε «η σύζυγός μου είχε βγει στις 16:10 μια βόλτα με το σκυλάκι και στην επιστροφή προς το σπίτι ήρθε, δυστυχώς, τετ α τετ, με έναν διανομέα, ο οποίος της πέταξε μια πέτρα από ένα σχεδόν μέτρο, πετυχαίνοντας την στο στόμα, σπάζοντάς της πέντε δόντια, κάνοντάς της θλαστικά τραύματα σε άνω και κάτω σιαγόνα και οίδημα στο σαγόνι».

«Δεν μπορούσε να με πάρει τηλέφωνο γιατί είχε γεμίσει αίματα το τηλέφωνο και δεν άνοιγε» είπε ο σύζυγος της γυναίκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάστηκε άμεση οδοντιατρική παρέμβαση, με απονεύρωση σε πέντε δόντια, ενώ το κόστος της αποκατάστασης εκτιμάται σε περίπου 4.000 ευρώ.

Σε βάρος του 28χρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα για επιθέσεις σε έξι άτομα. Αναλυτικότερα, σε βάρος του ποινική δίωξη αφορά: βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

