Νέα Ορλεάνη: Υλικά κατασκευής βομβών στο Airbnb που είχε νοικιάσει ο 42χρονος ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το FBI πιστεύει ότι ο βετεράνος του αμερικανικού στρατού που σκόρπισε τον θάνατο στη Νέα Ορλεάνη προετοίμασε τα εκρηκτικά σε ένα κοντινό ενοικιαζόμενο ακίνητο Airbnb.

Στο μικροσκόπιο των ομοσπονδιακών ερευνητών έχει μπει η θεωρία ότι ο 42χρονος μακελάρης Σαμσούντ ντιν Τζαμπάρ νοίκιασε ένα κοντινό ακίνητο Airbnb στο St. Roch για να το χρησιμοποιήσει ως βάση του πριν πραγματοποιήσει την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ορλέανη.

Ο δράστης του μακελειού, Αμερικανός πρώην στρατιωτικός, φέρεται να «εμπνεόταν» από τον ISIS.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τέξας και οδήγησε ένα ηλεκτρικό όχημα από το Χιούστον στη Λουιζιάνα για να πραγματοποιήσει τη φονική επίθεση που σκότωσε 15 άτομα κι άφησε πίσω του τουλάχιστον 35 τραυματίες λίγη ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου, την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλέανη.

Αποκλειστικές φωτογραφίες της DailyMail δείχνουν τη στιγμή που το FBI αφαίρεσε υλικά κατασκευής βομβών από το διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια κοντά στη Γαλλική Συνοικία.

Κατά την ίδια πηγή, η περιοχή αποτελείται από σπίτια που ενοικιάζονται σε τουρίστες που ταξιδεύουν για την περίοδο των διακοπών, οι οποίοι πλέον έχουν μείνει χωρίς χώρο διαμονής.

Οι αρχές είπαν σε ένα ζευγάρι «να μην υπολογίζει» ότι θα του επιτραπεί να επιστρέψει στο σπίτι που διέμεναν, αποκλείοντας μια ακτίνα τριών οδών.

Στο FBI προστέθηκαν ειδικοί πράκτορες από το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) και την Εσωτερική Ασφάλεια.

Εκπρόσωπος του ATF επιβεβαίωσε ότι συμμετείχαν στη βοήθεια της έρευνας, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάποιο περαιτέρω σχόλιο όταν επικοινώνησε με την DailyMail.

Οι αξιωματούχοι κλήθηκαν στο ακίνητο αφού οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες, με πηγές να ισχυρίζονται ότι βρέθηκαν «υλικά κατασκευής βομβών».

Η γενική εισαγγελέας της Πολιτείας Λιζ Μούριλ είπε στο NBC News: «Γνωρίζουμε ότι αυτά τα άτομα είχαν νοικιάσει το σπίτι και το χρησιμοποιούσαν για αυτόν τον σκοπό». Τέλος, πηγές τονίζουν ότι ο Τζαμπάρ θα μπορούσε να είχε νοικιάσει το ακίνητο στο Airbnb ή σε άλλη υπηρεσία ενοικίασης πριν από τη θανατηφόρα επίθεση.

Ο Τζαμπάρ κατέγραψε τις προθέσεις του σε μια σειρά βίντεο, λέγοντας επίσης ότι σχεδίαζε να σκοτώσει την οικογένειά του και είχε όνειρα που τον βοήθησαν να ενταχθεί στο ISIS. Δημιούργησε τα βίντεο ενώ οδηγούσε από το σπίτι του στο Τέξας προς Λουϊζιάνα για την επίθεση, όπως πιστεύουν οι αρχές.

Ο Τζαμπάρ έκανε αναφορά στα βίντεο στο διαζύγιό του και στο πώς αρχικά σχεδίαζε να μαζέψει την οικογένειά του για μια «γιορτή» με σκοπό να τους σκοτώσει, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN. Αλλά ο Τζαμπάρ ανέφερε στα βίντεο ότι άλλαξε τα σχέδιά του και εντάχθηκε στο ISIS, μιλώντας για «τα πολλά όνειρα» που είχε σχετικά με το γιατί έπρεπε να ενταχθεί στην τρομοκρατική ομάδα.

Αξιωματούχοι που συμμετέχουν στην έρευνα εξέτασαν μία σειρά βίντεο, στα οποία ο δράστης φαίνεται να εκφράζει τις παραπάνω σκέψεις.

Τώρα, οι Αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τα βίντεο του Τζαμπάρ προκειμένου να μπορέσουν να εξηγήσουν πώς από βετεράνος του αμερικανικού στρατού έγινε θύτης της επίθεσης.

Ο Σαμσούντ ντιν Τζαμπάρ αποφοίτησε από το Central Texas College το 2010 και από το Georgia State University το 2017, σύμφωνα με το βιογραφικό του. Και τα δύο πτυχία αφορούσαν στην επιστήμη των υπολογιστών και την τεχνολογία πληροφοριών.

Εργάστηκε στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και στη μηχανική δεδομένων στις εταιρείες συμβούλων Deloitte και Accenture.

This appears to have been taken from Krystal in the 100 block of Bourbon Street, just as the truck would have turned from Canal Street and immediately accelerated. pic.twitter.com/m8uLyAik9f

— Fix New Orleans (@FixNOLA) January 1, 2025