Νέα πλατφόρμα ΥΠΟΙΚ: Πώς με ένα κλικ εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα βλέπουν τις αυξήσεις στις αποδεοχές τους από το 2026

Στα τέλη Σεπτεμβρίου τίθεται σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Οικονομικών, μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα μπορεί να υπολογίζει εύκολα πόσο θα αυξηθούν οι καθαρές αποδοχές του από την 1η Ιανουαρίου 2026, με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.

Η εφαρμογή λειτουργεί σαν «ψηφιακός οδηγός φόρων»: ο χρήστης θα εισάγει βασικά στοιχεία, όπως εισόδημα, ηλικία, αριθμό παιδιών και επαγγελματική ιδιότητα (μισθωτός, συνταξιούχος, ιδιοκτήτης ακινήτου), και θα εμφανίζεται αμέσως το όφελος από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου τον Οκτώβριο, θα ακολουθήσει και δεύτερη, πιο εξελιγμένη πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ, η οποία με χρήση των κωδικών Taxisnet θα αντλεί τα πραγματικά φορολογικά δεδομένα κάθε πολίτη για ακόμη πιο ακριβή υπολογισμό.

Οι αλλαγές στη φορολογία

Οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες , εκτός του εισαγωγικού 9%.

, εκτός του εισαγωγικού 9%. Θεσπίζονται πρόσθετες ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, με πολύτεκνους και νέους έως 25 ετών να φτάνουν ακόμη και σε μηδενισμό φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για νέους 26-30 ετών, εισοδήματα έως 20.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον χαμηλό συντελεστή 9%.

Εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για ενοίκια 12.000–24.000 €, μειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες μεσαίων εισοδημάτων.

Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους από τον Ιανουάριο του 2026 μέσω της μείωσης του παρακρατούμενου φόρου, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα ωφεληθούν κατά την εκκαθάριση του 2027.

Παραδείγματα

Νέοι έως 25 ετών :

• Εισόδημα 15.000 € → αύξηση 91 €/μήνα

• Εισόδημα 20.000 € → αύξηση 177 €/μήνα

• Εισόδημα 25.000 € → αύξηση 229 €/μήνα

• Εισόδημα 20.000 € → αύξηση 93 €/μήνα

• Εισόδημα 25.000 € → αύξηση 100 €/μήνα

• Εισόδημα 40.000 € χωρίς παιδιά → όφελος 600 €/έτος

• Με τρία παιδιά → όφελος 2.300 €/έτος

• Πολύτεκνοι → έως 4.300 €/έτος

• Στα 30.000 € εισόδημα → κέρδος 4.100 €/έτος (292 €/μήνα)

• Στα 50.000 € εισόδημα → όφελος 4.850 €/έτος (346 €/μήνα)

Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να προσφέρει διαφάνεια και εύκολη πρόσβαση σε κάθε πολίτη, ώστε να γνωρίζει εγκαίρως τις ελαφρύνσεις που θα ισχύσουν με το νέο φορολογικό καθεστώς.

