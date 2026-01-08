Νέα πρόσκληση Μητσοτάκη στους αγρότες για συνάντηση την Τρίτη

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αγροτών, την ερχόμενη Τρίτη (13.01.2026), προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, μία ημέρα μετά την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη γεωργών και κτηνοτρόφων. Η πρόσκληση, όπως ξεκαθάρισε, συνοδεύεται από δύο σαφείς προϋποθέσεις: αναλογική και πανελλαδική εκπροσώπηση των κινητοποιήσεων και άρση των μπλόκων.

Σε συνέντευξή του στο Newsbomb.gr, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «με δρόμους κλειστούς δεν μπορεί να γίνει διάλογος». «Θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα» τόνισε επίσης.

Την ίδια «γραμμή» επανέλαβε και κατά τη διάρκεια της σημερινής (08.01.2026) ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε ότι ο διάλογος είναι αναγκαίος για τις αλλαγές που ήδη προωθούνται στον πρωτογενή τομέα και για όσα ακόμη πρέπει να γίνουν, επισημαίνοντας όμως πως «δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ούτε δυνατότητα με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περισσότερα μέτρα». Όπως είπε, οι όροι που θέτει το Μαξίμου είναι αυτονόητοι: αντιπροσωπευτική συμμετοχή από όλη τη χώρα και αναστολή των κινητοποιήσεων. «Διάλογος είτε με εκπροσώπους των Υπουργείων ή τον ίδιο τον Υπουργό είτε με τον Πρωθυπουργό με αυτή την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται, δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση. Αναμένουμε, λοιπόν, από εκείνους με όλη την καλή διάθεση» επεσήμανε.

Στον αντίποδα, οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας πρόσθετη στήριξη απέναντι στο αυξημένο κόστος παραγωγής και μέτρα που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης τις επόμενες ημέρες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο αν και υπό ποιες συνθήκες θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση για διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου.

