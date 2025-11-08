Νέα ψηφιακά όπλα για την προστασία ανηλίκων: Έρχεται το Μητρώο Ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ

Ένα νέο κεφάλαιο στην προστασία των ανηλίκων ανοίγει με την ενεργοποίηση του Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου προϊόντων καπνού, αλκοόλ και μη καπνικών ειδών, που θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα, κάθε επιχείρηση που διαθέτει τέτοια προϊόντα θα υποχρεούται να καταχωρίζει ηλεκτρονικά τη δραστηριότητά της, τα στοιχεία των υπευθύνων και τα σημεία πώλησης.

Η καταγραφή θα συνδέεται σε πραγματικό χρόνο με την ΕΛ.ΑΣ. και τις υγειονομικές αρχές, επιτρέποντας διαρκή εποπτεία και αποτρέποντας παραβάσεις. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας, να περιοριστεί το παράνομο εμπόριο και να θωρακιστεί η δημόσια υγεία.

Παράλληλα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ψυχαγωγίας που φιλοξενούν ανηλίκους θα πρέπει να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε εκδήλωση, ενημερώνοντας την τοπική αστυνομία ή λιμενική αρχή. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα παράγεται και ψηφιακή σύμβαση που θα πιστοποιεί ότι δεν προβλέπεται πώληση ή παρουσίαση προϊόντων καπνού και αλκοόλ στον χώρο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Η προστασία των παιδιών μας είναι ευθύνη όλων. Δημιουργούμε το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου, ένα σύγχρονο εργαλείο διαφάνειας και εποπτείας. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται με επίδειξη ψηφιακής ταυτότητας, ενώ η πλατφόρμα εκδηλώσεων θα διασφαλίζει πλήρη έλεγχο σε κάθε δραστηριότητα που αφορά ανήλικους».

Το νέο σύστημα στοχεύει όχι μόνο στην αυστηρότερη τήρηση του νόμου, αλλά και στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας προστασίας των ανηλίκων απέναντι σε επικίνδυνα προϊόντα και συμπεριφορές. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στις ψηφιακές απαιτήσεις, ενώ οι αρχές ετοιμάζονται για εντατικούς ελέγχους και αυστηρή επιβολή των μέτρων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



