Νέα ψηφιακά όπλα για την προστασία ανηλίκων: Έρχεται το Μητρώο Ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία των νέων ψηφιακών εργαλείων που στοχεύουν στην προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού, αλκοόλ και λοιπά μη καπνικά είδη. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην πρόληψη και τη διαφάνεια, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου που αλλάζει ριζικά το πλαίσιο εποπτείας.

Νέα ψηφιακά όπλα για την προστασία ανηλίκων: Έρχεται το Μητρώο Ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ
08 Νοέ. 2025 14:12
Pelop News

Ένα νέο κεφάλαιο στην προστασία των ανηλίκων ανοίγει με την ενεργοποίηση του Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου προϊόντων καπνού, αλκοόλ και μη καπνικών ειδών, που θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα, κάθε επιχείρηση που διαθέτει τέτοια προϊόντα θα υποχρεούται να καταχωρίζει ηλεκτρονικά τη δραστηριότητά της, τα στοιχεία των υπευθύνων και τα σημεία πώλησης.

Η καταγραφή θα συνδέεται σε πραγματικό χρόνο με την ΕΛ.ΑΣ. και τις υγειονομικές αρχές, επιτρέποντας διαρκή εποπτεία και αποτρέποντας παραβάσεις. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας, να περιοριστεί το παράνομο εμπόριο και να θωρακιστεί η δημόσια υγεία.

Παράλληλα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ψυχαγωγίας που φιλοξενούν ανηλίκους θα πρέπει να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε εκδήλωση, ενημερώνοντας την τοπική αστυνομία ή λιμενική αρχή. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα παράγεται και ψηφιακή σύμβαση που θα πιστοποιεί ότι δεν προβλέπεται πώληση ή παρουσίαση προϊόντων καπνού και αλκοόλ στον χώρο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Η προστασία των παιδιών μας είναι ευθύνη όλων. Δημιουργούμε το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου, ένα σύγχρονο εργαλείο διαφάνειας και εποπτείας. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται με επίδειξη ψηφιακής ταυτότητας, ενώ η πλατφόρμα εκδηλώσεων θα διασφαλίζει πλήρη έλεγχο σε κάθε δραστηριότητα που αφορά ανήλικους».

Το νέο σύστημα στοχεύει όχι μόνο στην αυστηρότερη τήρηση του νόμου, αλλά και στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας προστασίας των ανηλίκων απέναντι σε επικίνδυνα προϊόντα και συμπεριφορές. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στις ψηφιακές απαιτήσεις, ενώ οι αρχές ετοιμάζονται για εντατικούς ελέγχους και αυστηρή επιβολή των μέτρων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:31 Νεκρός Παλαιστίνιος στη Γάζα από Ισραηλινά πυρά
17:21 Διαδικτυακή μετάδοση στο παιχνίδι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Ν. Κηφισιά
17:11 Βορίζια: Ερωτηματικό ποιος έδωσε εντολή για τη βόμβα, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
17:00 Κυνηγώντας φαντάσματα στα 666 μέτρα,ΦΩΤΟ
16:51 Αφιέρωμα Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή: Μια ιστορία που κρατάει από το μακρινό 1931
16:41 «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», συγκλονίζει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς
16:31 Μάχη κορυφής για Τζόκοβιτς-Μουζέτι, που θα δείτε τον ιστορικό τελικό του Hellenic Championship
16:20 Ο καρκίνος μπορεί να προληφθεί σε ποσοστό 40%!
16:14 Ιστορική νίκη-πρόκριση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
16:11 «Μαζί γράφουμε ιστορία. Ραντεβού στο γήπεδο!», ο Απόλλων ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο του για Πανελευσινιακό
16:08 Σβόλης: «Ηρθε η ώρα για την αναβάθμιση του ρόλου της αυτοδιοίκησης»
16:00 Συγκίνηση στη Ρόδο: Βραβεύτηκε ο 94χρονος Φώτης Μαριάς, τελευταίος επιζών Έλληνας αεροπόρος του πολέμου της Κορέας
15:48 Η κακοκαιρία «χτυπά» την Αιτωλοακαρνανία: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και προειδοποιήσεις για νέο κύμα από την Κυριακή ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:36 Στο στόχαστρο ΕΕ και Γαλλίας η Shein: Ζητούν αναστολή λειτουργίας για παραβίαση ευρωπαϊκών κανόνων
15:24 «Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή πύλη της Ευρώπης» – Χατζηδάκης: Εθνική επιτυχία οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ
15:12 Κρις Ράιτ: «Οι ΗΠΑ έτοιμες να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με LNG – Κομβικός ρόλος της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό διάδρομο»
15:00 Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα και Αγρίνιο: Από ναρκωτικά και κλοπές μέχρι ηχορύπανση και παραβάσεις του ΚΟΚ
14:48 Κικίλιας: «Άβατα δεν υπάρχουν – Ο νόμος θα ισχύει παντού» – Σχέδιο για αφοπλισμό και αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια
14:36 Γκαζάκι στην είσοδο του site της «Ομάδας Αλήθειας» – Συναγερμός στην Παλλήνη, δίπλα σε παιδικό σταθμό
14:24 Απάτη 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο: Προσποιήθηκε τον λογιστή και “μέτρησε” τα χρυσαφικά – Συνελήφθη πριν φύγει για Πειραιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ