Νέα πτήση επαναπατρισμού ελλήνων από το Ντουμπάι
Στην αυριανή πτήση θα φιλοξενηθούν περισσότερα από 45 κατοικίδια με τους ιδιοκτήτες τους
Μια ακόμα πτήση επαναπατρισμού έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα (16/3) από το Ντουμπάι, για πολίτες που έχουν κατοικίδια.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αεροσκάφος αναμένεται να αναχωρήσει στις 7:00 το πρωί από την Αθήνα για το Ντουμπάι και να επιστρέψει γύρω στις 18:30, με περισσότερα από 45 κατοικίδια και τους ιδιοκτήτες τους.
