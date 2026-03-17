Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή

Αισθητός σε αρκετές περιοχές των Ιωαννίνων έγινε ο σεισμός των 4,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 17 Μαρτίου, με επίκεντρο βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής και μικρό εστιακό βάθος.

17 Μαρ. 2026 13:14
Αναστάτωση προκάλεσε το μεσημέρι της Τρίτης 17 Μαρτίου σεισμική δόνηση στην περιοχή των Ιωαννίνων, με κατοίκους της Αγίας Κυριακής και των γύρω περιοχών να αισθάνονται έντονα τη δόνηση. Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 12:37.

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11,9 χιλιόμετρα, κάτι που εξηγεί γιατί ο σεισμός έγινε αισθητός σε ευρύτερη ακτίνα.

Η νέα δόνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρότερο σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στην Ήπειρο στις 8 Μαρτίου και είχε προκαλέσει ζημιές και έκτακτα μέτρα σε περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων κάθε φορά που καταγράφεται νέα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

