Νέα σφαγή στη Γάζα από αεροπορική επιδρομή (βίντεο)

Για μια ακόμα φορά στην Λωρίδα της Γάζας έχουμε αιματοχυσία με θανάτους αθώων ανθρώπων, καθώς η ισραηλινή πολεμική αεροπορία του έπληξε ξανά τα ξημερώματα της Πέμπτης (20.03.25) την επομένη της ανακοίνωσης του Ισραήλ πως εντατικοποιεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του σκορπώντας το όλεθρο.

«Τουλάχιστον 10 πολίτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ που έβαλαν στο στόχαστρο έξι σπίτια στο ανατολικό τμήμα της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, νωρίς σήμερα το πρωί», ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θυλάκου, ο Μαχμούντ Μπασάλ, το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ωστόσο, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Quds News της Γάζας που υποστηρίζει τη Χαμάς αναφέρει ότι 71 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μετέδωσε το Times Of Israel.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιδρομές γύρω από το Χαν Γιουνίς, τη Ράφα και άλλες περιοχές της Γάζας.

Ο αριθμός των νεκρών δεν μπορεί να επαληθευτεί και τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών που ελέγχονται από τη Χαμάς στη Λωρίδα έχουν αμφισβητηθεί.

Heavy shelling a little while ago on Rafah

Pray for us 💔 pic.twitter.com/rDmqj0Hfov

— Kareem From Gaza🇵🇸 (@Kareemsawlma) March 20, 2025