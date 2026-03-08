Νέα στοιχεία για την υπόθεση της οικογένειας Ρομά που εμπλέκεται σε απάτες με χρυσές λίρες

Στο φως έρχονται ολοένα και περισσότερα στοιχεία για τη δράση της οικογένειας Ρομά που συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε υπόθεση απάτης με χρυσές λίρες στη Λάρισα, η οποία ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλος της οικογένειας κατάφερε να αποκτήσει από γνωστή αντιπροσωπεία δύο πολυτελή αυτοκίνητα αξίας περίπου 70.000 ευρώ χωρίς να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο, με τους υπαλλήλους της επιχείρησης να φοβούνται ακόμη και να ζητήσουν πίσω τα οχήματα.

Παράλληλα, οι δράστες φέρονται να απέσπασαν 30.000 ευρώ από τραπεζική υπάλληλο, δίνοντάς της πλαστά χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Τα περιστατικά αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας, κατά την οποία η οικογένεια προσέγγιζε υποψήφια θύματα υποσχόμενη πώληση χρυσών λιρών σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Παρά την εικόνα φτώχειας που παρουσίαζαν, δηλώνοντας ότι διαμένουν σε σκηνές, οι έρευνες των αρχών αποκάλυψαν ρευματοκλοπές, αυθαίρετες κατασκευές, καταπατημένα οικόπεδα και εγγραφές αμφιβόλου προέλευσης στο κτηματολόγιο. Επιπλέον, οχήματα μεγάλης αξίας δεν εμφανίζονται καταχωρημένα στα ονόματά τους, γεγονός που δυσκολεύει τη χαρτογράφηση της περιουσίας τους.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης εταιρείες που εμφανίζονται να διοργανώνουν παζάρια και εμποροπανηγύρεις, με τις αρχές να εξετάζουν αν λειτουργούν ως εταιρείες βιτρίνα για οικονομικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν διάσπαρτες καταγγελίες για απάτες συνδέθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι υποθέσεις εξαπάτησης, με την αστυνομία να εκτιμά ότι ο αριθμός των θυμάτων πιθανόν να αυξηθεί, καθώς αρκετοί φοβούνταν να μιλήσουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



