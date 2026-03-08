Νέα στοιχεία για την υπόθεση της οικογένειας Ρομά που εμπλέκεται σε απάτες με χρυσές λίρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλος της οικογένειας κατάφερε να αποκτήσει από γνωστή αντιπροσωπεία δύο πολυτελή αυτοκίνητα αξίας περίπου 70.000 ευρώ χωρίς να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της οικογένειας Ρομά που εμπλέκεται σε απάτες με χρυσές λίρες
08 Μαρ. 2026 20:19
Pelop News

Στο φως έρχονται ολοένα και περισσότερα στοιχεία για τη δράση της οικογένειας Ρομά που συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε υπόθεση απάτης με χρυσές λίρες στη Λάρισα, η οποία ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλος της οικογένειας κατάφερε να αποκτήσει από γνωστή αντιπροσωπεία δύο πολυτελή αυτοκίνητα αξίας περίπου 70.000 ευρώ χωρίς να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο, με τους υπαλλήλους της επιχείρησης να φοβούνται ακόμη και να ζητήσουν πίσω τα οχήματα.

Παράλληλα, οι δράστες φέρονται να απέσπασαν 30.000 ευρώ από τραπεζική υπάλληλο, δίνοντάς της πλαστά χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Τα περιστατικά αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας, κατά την οποία η οικογένεια προσέγγιζε υποψήφια θύματα υποσχόμενη πώληση χρυσών λιρών σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Παρά την εικόνα φτώχειας που παρουσίαζαν, δηλώνοντας ότι διαμένουν σε σκηνές, οι έρευνες των αρχών αποκάλυψαν ρευματοκλοπές, αυθαίρετες κατασκευές, καταπατημένα οικόπεδα και εγγραφές αμφιβόλου προέλευσης στο κτηματολόγιο. Επιπλέον, οχήματα μεγάλης αξίας δεν εμφανίζονται καταχωρημένα στα ονόματά τους, γεγονός που δυσκολεύει τη χαρτογράφηση της περιουσίας τους.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης εταιρείες που εμφανίζονται να διοργανώνουν παζάρια και εμποροπανηγύρεις, με τις αρχές να εξετάζουν αν λειτουργούν ως εταιρείες βιτρίνα για οικονομικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν διάσπαρτες καταγγελίες για απάτες συνδέθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι υποθέσεις εξαπάτησης, με την αστυνομία να εκτιμά ότι ο αριθμός των θυμάτων πιθανόν να αυξηθεί, καθώς αρκετοί φοβούνταν να μιλήσουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Σαουδική Αραβία: 2 νεκροί από στρατιωτικό βλήμα σε κατοικημένη περιοχή
21:02 Πάτρα: Επαναρχίζουν τα έργα στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου – Καθησυχαστικός ο Φωτήλας
20:53 Ιωάννινα: Κλειστά αύριο τα σχολεία για προληπτικούς λόγους μετά τον σεισμό
20:44 Αταμάν: Δεν μπορούμε να λέμε για Final Four της Euroleague
20:36 Κορυδαλλός: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε στις φυλακές ο Νορβηγός που είχε δολοφονήσει αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη
20:32 Παναχαϊκάρα στον ηλειακό κάμπο, με διπλό στη β΄ παράταση – Δηλώσεις
20:19 Νέα στοιχεία για την υπόθεση της οικογένειας Ρομά που εμπλέκεται σε απάτες με χρυσές λίρες
20:14 «Χρυσός» ο Γιώργος Μάρκος της Εκρηξης Πατρών στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
20:08 Κρήτη -Φωτιά στη Σητεία: 15 πυροσβέστες και 2 ομάδες δασοκομάντο στη μάχη με τις φλόγες
20:00 Μάρθα Ασημακοπούλου στην «Π»: Ο εγκέφαλός μας δεν είναι «μαύρο κουτί»
19:52 Merops: Ποια είναι τα φθηνά ουκρανικά αντι-drones – Με αυτά θα χτυπήσουν οι ΗΠΑ το Ιράν
19:50 Η Αχαγιά ΄82 νίκη με ολική ανατροπή – Τι δήλωσε ο Σπύρος Γκοργκόλης
19:43 Η Μαρία Καρυστιανού έκανε ανάρτηση για την ημέρα της γυναίκας με αναφορά στη Μελίνα Μερκούρη
19:31 Γάζα: Ισραηλινή επιδρομή από αέρος σκότωσε δύο Παλαιστινίους
19:20 Παναθηναϊκός: Μόλις 12 λέξεις είπε ο Αταμάν για την ήττα από τον Ηρακλή
19:12 Οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ δεν τα κατάφεραν στον μικρό τελικό
19:10 Α’ Κατηγορία: Το πανόραμα της αγωνιστικής και η συνέχεια
19:09 Δείτε φωτογραφίες από την Ανάβαση Πιτίτσας – Πλούσιο θέαμα στην πρεμιέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
19:05 Καλές επιδόσεις και διακρίσεις από τους κολυμβητές του ΝΟΠ
19:00 «Σκοπιές» από Ασφάλεια και ΕΥΠ λόγω Ιράν – Άραξος και Ανδραβίδα στην πρώτη γραμμή επιτήρησης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ