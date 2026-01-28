Νέα συλλογική φωνή από τους αγρότες της Αχαΐας: Πρωτοβουλία για ανεξάρτητο Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο

Οι αγρότες της Αχαΐας προχωρούν στη συγκρότηση νέου Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου, ανεξάρτητου από κομματικές επιρροές και χωρίς την ποδηγέτηση γνωστών αγροτοσυνδικαλιστών. Στόχος είναι η ενίσχυση της συλλογικής φωνής τους και η προώθηση των αιτημάτων τους με πιο δυναμικό και οργανωμένο τρόπο.

Η απόφαση για τη δημιουργία του νέου φορέα ελήφθη στο πλαίσιο της παράστασης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην Πλατεία Γεωργίου, όπου αγρότες της περιοχής εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους από την κυβέρνηση. Η κινητοποίηση είχε στόχο να δώσει νέο παλμό σε έναν αγώνα που, όπως υποστηρίζουν, έληξε πρόωρα και χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.

Οι συμμετέχοντες, κυρίως από το μπλόκο της Εγλυκάδας, θεωρούν ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες τους και εκτιμούν ότι αντί της υποχώρησης θα έπρεπε να υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ώστε να ασκηθεί ουσιαστικότερη πίεση στην κυβέρνηση. Παράλληλα, διατυπώθηκαν αιχμές κατά συνδικαλιστικών εκπροσώπων για αδικαιολόγητους συμβιβασμούς που ακύρωσαν τον προηγούμενο αγώνα των εβδομάδων.

Στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση σήμερα, Τετάρτη, ώρα 20:30, στην κοσμική ταβέρνα «Νταβλούρος», με τη συμμετοχή αγροτών από Δυτική Αχαΐα, Ερυμάνθου, Καλάβρυτα, Αίγιο και Πάτρα, για να συζητηθούν τα επόμενα βήματα και η στρατηγική του νέου συλλόγου.

