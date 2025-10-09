Νέα τεκμήρια διαβίωσης από το 2026: Δείτε τις μειώσεις που θα ισχύουν τη νέα χρονιά για κατοικίες, ΙΧ και σκάφη αναψυχής

Περίπου 480.000 φορολογούμενοι θα δουν χαμηλότερη επιβάρυνση. Πώς διαμορφώνονται τα νέα ποσά για ακίνητα, αυτοκίνητα και σκάφη

09 Οκτ. 2025
Pelop News

Σημαντικές αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου. Από το 2026, περίπου 480.000 φορολογούμενοι αναμένεται να έχουν χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση, καθώς τα τεκμήρια για κατοικίες, οχήματα και σκάφη μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30% έως 35%.

Μειώσεις στα τεκμήρια κατοικιών
Τα βασικά τεκμήρια για την κύρια και δευτερεύουσα κατοικία επανακαθορίζονται με σημαντικές μειώσεις. Για παράδειγμα, κατοικία 80 τ.μ. που σήμερα έχει τεκμήριο 3.200 ευρώ, από το 2026 θα υπολογίζεται στα 2.240 ευρώ — μείωση 30%.

Οι νέοι οριακοί συντελεστές για τους κύριους χώρους διαμορφώνονται ως εξής:

  • Έως 80 τ.μ.: 28 ευρώ/τ.μ. (από 40 ευρώ)

  • 81–120 τ.μ.: 45 ευρώ/τ.μ. (από 65 ευρώ)

  • 121–200 τ.μ.: 77 ευρώ/τ.μ. (από 110 ευρώ)

  • 201–300 τ.μ.: 140 ευρώ/τ.μ. (από 200 ευρώ)

  • Πάνω από 300 τ.μ.: 280 ευρώ/τ.μ. (από 400 ευρώ)

Οι προσαυξήσεις για περιοχές με υψηλές τιμές ζώνης περιορίζονται σε 30% (αντί 40%) και 58% (αντί 70%) αντίστοιχα, ενώ για μονοκατοικίες παραμένει η προσαύξηση 20% και για δευτερεύουσες κατοικίες η έκπτωση 50%, υπολογισμένες όμως στα νέα μειωμένα ποσά.

Αλλαγές στα τεκμήρια των αυτοκινήτων
Μεγάλο όφελος θα έχουν οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. έως 15 ετών (ταξινόμηση από 1/11/2010 και μετά), καθώς τα τεκμήρια θα υπολογίζονται πλέον με βάση τις εκπομπές CO₂, όπως συμβαίνει με τα τέλη κυκλοφορίας.

Η αλλαγή αυτή οδηγεί σε μειώσεις που φτάνουν ή και ξεπερνούν το 50%, ειδικά για οχήματα νέας τεχνολογίας:

  • Toyota Corolla 1.8 Hybrid: Από 7.600 € σε 2.000 € (-73,7%)

  • Honda Jazz 1.5 Hybrid: Από 5.800 € σε 2.000 € (-65,5%)

  • Fiat 500 1.0: Από 4.000 € σε 2.000 € (-50%)

  • BMW 116i: Από 5.800 € σε 2.210 € (-61,9%)

  • Mercedes A200: Από 5.200 € σε 2.330 € (-55,2%)

  • Audi A4 35 TFSI: Από 8.800 € σε 2.450 € (-72,2%)

Για τα παλαιότερα οχήματα, άνω των 15 ετών, τα ποσά των τεκμηρίων παραμένουν αμετάβλητα.

Μειώσεις και στα σκάφη αναψυχής
Αναπροσαρμόζονται και τα τεκμήρια για τα σκάφη, με μείωση 30% ακόμη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς το κόστος συντήρησης τους θεωρείται πλέον χαμηλότερο.

Παράδειγμα:
Ταχύπλοο 5 μέτρων θα έχει τεκμήριο 2.800 ευρώ αντί για 4.000 ευρώ σήμερα (μείωση 30%).

Επιπλέον, η τεκμαρτή δαπάνη για ιστιοφόρα σκάφη ή παραδοσιακά ξύλινα σκάφη ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης μειώνεται κατά 50%, στηρίζοντας ταυτόχρονα την εγχώρια ναυπηγική δραστηριότητα.

 

 
