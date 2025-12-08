Νέα τραγωδία ανοιχτά της Ιεράπετρας: Αγνοούνται 15 μετανάστες μετά τον εντοπισμό λέμβου με 17 σορούς

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Λιμενικού Σώματος ανοιχτά της Ιεράπετρας για τον εντοπισμό 15 αγνοουμένων αλλοδαπών, μετά τον εντοπισμό λέμβου με 17 νεκρούς και δύο διασωθέντες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Λιμενικό Σώμα στο πλαίσιο της προανάκρισης, στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 34 άτομα, τα οποία είχαν αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης τις βραδινές ώρες της 1ης Δεκεμβρίου 2025.

Όπως κατέθεσαν οι δύο διασωθέντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα αφυδάτωσης, την επόμενη ημέρα από την αναχώρησή τους παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στη λέμβο, με αποτέλεσμα αυτή να μείνει ακυβέρνητη στη μέση της θάλασσας.

Κατά τη διάρκεια της πλεύσης και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, 15 από τους επιβαίνοντες φέρονται να έπεσαν στη θάλασσα και έκτοτε αγνοούνται, ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν στη λέμβο επί ημέρες, εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες και χωρίς επαρκή εφόδια.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή παραπλεόντων πλοίων, σε μια επιχείρηση που εξελίσσεται σε δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες.

