Νέα τραγωδία στην Πάτρα: 53χρονος κατέρρευσε στον χώρο εργασίας του – Μεταφέρθηκε νεκρός στο «Άγιος Ανδρέας»

Σοκ προκάλεσε στην Πάτρα ο ξαφνικός θάνατος ενός 53χρονου άνδρα, ο οποίος κατέρρευσε στην εργασία του και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο.

20 Σεπ. 2025 11:31
Pelop News

Ακόμη μια τραγωδία συγκλονίζει την Πάτρα, με τον αιφνίδιο θάνατο 53χρονου εργαζόμενου. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο εργασίας του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία από το νοσοκομείο. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του αιφνιδίου θανάτου.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη και ερωτήματα στην τοπική κοινωνία, που περιμένει το πόρισμα του ιατροδικαστή για να ρίξει φως στα αίτια.
