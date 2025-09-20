Νέα τραγωδία στην Πάτρα: 53χρονος κατέρρευσε στον χώρο εργασίας του – Μεταφέρθηκε νεκρός στο «Άγιος Ανδρέας»

Ακόμη μια τραγωδία συγκλονίζει την Πάτρα, με τον αιφνίδιο θάνατο 53χρονου εργαζόμενου. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο εργασίας του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία από το νοσοκομείο. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του αιφνιδίου θανάτου.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη και ερωτήματα στην τοπική κοινωνία, που περιμένει το πόρισμα του ιατροδικαστή για να ρίξει φως στα αίτια.

