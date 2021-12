Νέα Υόρκη: Ένοπλος άνδρας έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ

Συναγερμός στη Νέα Υόρκη καθώς ένας ένοπλος άνδρας βρίσκεται έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ και αρνείται να φύγει.

Η αστυνομία έχει περικυκλώσει την περιοχή έξω από τον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και φέρεται να διαπραγματεύεται με τον ένοπλο ενώ μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις του.

Παράλληλα εξέδωσε προειδοποίηση να μην πλησιάζουν πολίτες στο σημείο έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ και έκανε γνωστό πως ο κόσμος θα πρέπει να «περιμένει οχήματα έκτακτης ανάγκης στη γύρω περιοχή».

Quick trip to NYC for our anniversary. Getting the full experience. Police standoff at the United Nations. 😳👀🔫 #NYPD #UN pic.twitter.com/HNnmg6pBqs

— Bob Rojahn (@BobbyRoj) December 2, 2021