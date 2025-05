Νέα Υόρκη: Γιατί ζευγάρι απέκλεισε τη Wall Street ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτο και όμως αληθινό, ζευγάρι απέκλεισε τη Wall Street, στη Νέα Υόρκη.

Ένα υπερθέαμα χλιδής και παραδόσεων σε ινδικό γάμο, βγαλμένος από Bollywood.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ένα πανηγυρικό ινδικό προγαμιαίο έθιμο, γνωστό ως baraat, μεταμόρφωσε το Σάββατο τη χρηματοοικονομική καρδιά της Νέας Υόρκης σε μια αστραφτερή γιορτή, με ζωντανή μουσική, παραδοσιακούς χορούς και εκατοντάδες καλεσμένους που κατέκλυσαν τον δρόμο μπροστά από το «Cipriani» της Wall Street.

Indian couple’s extravagant wedding parade shuts down Wall Street — meet the bride and groom https://t.co/4qWMuQMuqo pic.twitter.com/tMe4jJsTcX

— New York Post (@nypost) May 29, 2025