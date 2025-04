Νέα Υόρκη: Ο CEO της Siemens Ισπανίας και η οικογένειά του τα θύματα συντριβής ελικοπτέρου ΒΙΝΤΕΟ

Νεκροί και οι έξι επιβάτες τουριστικού ελικοπτέρου που έπσε Τουριστικό στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, την Πέμπτη 10/04/2025

Ο Αγκουστίν Εσκόμπαρ, στέλεχος της γερμανικής εταιρείας Siemens, και η οικογένειά του επέβαιναν στο ελικόπτερο αυτό, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται ανώνυμη πηγή.

BREAKING:

Helicopter crashes near the Hudson River in New York City pic.twitter.com/mVhw3XH6Dk

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 10, 2025