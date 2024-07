Νέα Υόρκη: Πτώμα γυναίκας βρέθηκε δίπλα στα σκουπίδια – ΒΙΝΤΕΟ

Ανθρώπινα λείψανα γυναίκας βρέθηκαν μέσα σε έναν υπνόσακο που είχε αφεθεί σε πεζοδρόμιο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης δίπλα σε κάδους σκουπιδιών πριν από λίγες ημέρες.

Το πτώμα μίας 31χρονης γυναίκας που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, βρέθηκε μέσα σε υπνόσακο τυλιγμένο με σακούλες σκουπιδιών στην οδό East 27th του Μανχάταν. Οι αστυνομικοί της Νέας Υόρκης έκριναν τον θάνατό της ως ανθρωποκτονία και δεν έδωσαν το όνομά της στη δημοσιότητα.

Οι αστυνόμοι της NYPD πήγαν στο σημείο όπου βρήκαν το άψυχο σώμα της 31χρονης, έπειτα από πολλές αναφορές για ένα ύποπτο δέμα με άσχημη μυρωδιά έξω από ένα κτίριο στο Kips Bay. Τα λείψανα βρίσκονταν σε έναν υπνόσακο που αφέθηκε μαζί με άλλες σακούλες σκουπιδιών στο κράσπεδο για παραλαβή.

Η 31χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή την Παρασκευή (05.07.2024) λίγο πριν τις 5 το απόγευμα μπροστά στο 207 East 27th St.

Σε βίντεο που ανακάλυψαν οι ντετέκτιβ δείχνει έναν άνδρα σε ηλεκτρική αναπηρική καρέκλα να σέρνει το σώμα της άτυχης γυναίκας στο σημείο που βρέθηκε.

Σε άλλα στιγμιότυπα που κοινοποιήθηκαν στα social media φαίνεται το σώμα καλυμμένο στον σκοτεινό υπνόσακο που ήταν τυλιγμένος σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών.

«Περνούσα από το σημείο και γύρισα, υπήρχαν μύγες που πετούσαν παντού. Και είδα κάτι που έμοιαζε με θώρακα», είπε ένας κάτοικος της περιοχής. «Καθάριζαν το κτίριο, οπότε σκέφτηκα ότι ίσως ήταν κάποιο παλιό πράγμα που πέταξαν έξω».

Και συνέχισε: «Ήταν πάνω σε ένα καρότσι με ροδάκια που ήταν δεμένο στο πτώμα. Ήταν μεγάλο και φουσκωμένο σαν να ήταν μέσα στο νερό».

NEW: New York City police have discovered a dead body wrapped in a zipped up sleeping bag on the street after receiving calls about a foul odor and flies near what was described as a bloated mass.

Awful. 😞

“I walked by and turned around, there were flies swarming all over… pic.twitter.com/arKMOb9ekF

— Dutch Burke (@DutchBurke) July 6, 2024

