Νέα Ζηλανδία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Qantas στο Όκλαντ λόγω ενδείξεων καπνού

Πτήση από Σίδνεϊ με 156 επιβάτες προσγειώθηκε με ασφάλεια

26 Σεπ. 2025 9:09
Pelop News

Ένα αεροσκάφος της Qantas που εκτελούσε την πτήση από το Σίδνεϊ προς το Όκλαντ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Όκλαντ, μετά από ένδειξη πυρκαγιάς στο χώρο φορτίου.

Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα mayday κατά τη διάρκεια της πτήσης πάνω από τη Θάλασσα της Τασμανίας, λόγω πιθανής φωτιάς στο cargo hold, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια λίγο πριν το μεσημέρι.

Το Boeing 737 με 156 επιβάτες κατέβαλε άμεσα τον πιλότο σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για προσγείωση, όταν ενεργοποιήθηκε η επείγουσα ένδειξη, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί καπνός στην καμπίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της αεροπορικής εταιρείας.

Το αεροδρόμιο του Όκλαντ έθεσε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε επιφυλακή, εξασφαλίζοντας την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους. Μετά το περιστατικό, οι λειτουργίες του αεροδρομίου επανήλθαν σταδιακά σε κανονικότητα, αν και ενδέχεται να σημειωθούν μικρές καθυστερήσεις στις αφίξεις και αναχωρήσεις, όπως ενημέρωσε εκπρόσωπος του αερολιμένα.

 
