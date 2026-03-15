Νεαρός οδηγούσε με 179 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη από την Τροχαία

15 Μαρ. 2026 11:08
Pelop News

Ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 179 χλμ/ώρα στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Θέρμης, ενώ το όριο είναι 90 χλμ/ώρα.

Ο νεαρός κατηγορείται για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε επιτόπου. Το περιστατικό υπογραμμίζει ξανά τους κινδύνους από την υπερβολική ταχύτητα σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία.

Παρόμοια πρόσφατα περιστατικά στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:

  • 25χρονο που οδηγούσε με 151 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Μαραθώνος
  • 32χρονο στην Κέρκυρα που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

Η Τροχαία υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης των ορίων ταχύτητας για την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:08 Νεαρός οδηγούσε με 179 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη από την Τροχαία
10:59 Ψάχνονται στον ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα: Τι ζητά ο Πολάκης οδεύοντας προς τις εκλογές
10:48 Ταυτοποιήθηκαν οι έξι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους στο Ιράκ
10:37 Μητσοτάκης: Εχουμε περιθώρια παρέμβασης ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης
10:28 Χρυσοχοΐδης: Νέο σχέδιο με 150 αστυνομικούς στους δρόμους για το κυκλοφοριακό
10:20 Στο «μικροσκόπιο» της εφορίας τα ακίνητα τύπου Airbnb – Έρχονται μαζικοί έλεγχοι
10:09 Οι καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για να τις ανακαλύψετε με ποδήλατο 
9:58 Απόψε τα Όσκαρ 2026: Ποια είναι τα φαβορί της μεγάλης βραδιάς
9:47 Ολο και περισσότεροι έφηβοι δοκιμάζουν το κάπνισμα και το άτμισμα στην Ελλάδα
9:37 Αθλητικές μεταδόσεις: Ντέρμπι ΠΑΟ-ΑΕΚ στην Basket League, που δείχνει τα παιχνίδια της Super League
9:22 Δυτική Ελλάδα: Συλλήψεις για κλοπή, μέθη, ναρκωτικά και παράνομη οπλοκατοχή
9:16 Πάτρα: Συνελήφθη οδηγός μετά από τροχαίο – Βρέθηκαν βεγγαλικά, μαχαίρι και κοκαΐνη στο αυτοκίνητο
9:08 Οδοντωτός: Η ωμή αλήθεια και ο Πρωθυπουργός – Η «εύκολη» απόφαση με τις αντίθετες διαστάσεις
9:01 Θεσσαλονίκη: Καταθέτει φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
8:57 Κινητοποίηση στο Διακοπτό για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
8:54 Μέση Ανατολή: Πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στα ΗΑΕ – Να σκοτώσουν τον Νετανιάχου ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης
8:47 ΠΑΣΟΚ: Κάλπες σήμερα για την εκλογή συνέδρων ενόψει του συνεδρίου – Πάνω από 200 υποψήφιοι στην Αχαΐα
23:59 Νίκος Μισίρης για Μενεγάκη: «Έκλεισε τον κύκλο της, γιατί να γυρίσει;» – Τι είπε για την Καραβάτου
23:40 Ανδρουλάκης για Χάμπερμας: «Φωτεινός φάρος σε μια εποχή ανισοτήτων, fake news και πόλωσης»
23:20 Μυρμήγκια στην κουζίνα; Οι κινήσεις που τα σταματούν πριν γεμίσει το σπίτι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ