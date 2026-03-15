Νεαρός οδηγούσε με 179 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη από την Τροχαία

Ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 179 χλμ/ώρα στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Θέρμης, ενώ το όριο είναι 90 χλμ/ώρα.

Ο νεαρός κατηγορείται για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε επιτόπου. Το περιστατικό υπογραμμίζει ξανά τους κινδύνους από την υπερβολική ταχύτητα σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία.

Παρόμοια πρόσφατα περιστατικά στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:

25χρονο που οδηγούσε με 151 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Μαραθώνος

32χρονο στην Κέρκυρα που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

Η Τροχαία υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης των ορίων ταχύτητας για την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



