Νεαρός οδηγούσε με 179 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη από την Τροχαία
Ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 179 χλμ/ώρα στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Θέρμης, ενώ το όριο είναι 90 χλμ/ώρα.
Ο νεαρός κατηγορείται για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε επιτόπου. Το περιστατικό υπογραμμίζει ξανά τους κινδύνους από την υπερβολική ταχύτητα σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία.
Παρόμοια πρόσφατα περιστατικά στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:
- 25χρονο που οδηγούσε με 151 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Μαραθώνος
- 32χρονο στην Κέρκυρα που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα
Η Τροχαία υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης των ορίων ταχύτητας για την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου.
