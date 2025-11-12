Νέες αιχμές Κανέλλη για Κωνσταντοπούλου: Έρχεται φούσκα στο επίπεδο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το δικό της σιβυλλικό σχόλιο για την πολλαπλή εμφάνιση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, έκανε η Λιάνα Κανέλλη στον Γιώργο Ευγενίδη και στον Alpha Radio 9.89

«Διαβάζω κι επειδή διαβάζω πάρα πολύ, βλέπω ότι έρχεται φούσκα στο επίπεδο της Τεχνητής Νοημοσύνης» απάντησε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΚΚΕ, σε ερώτηση για το εάν τα υψηλά ποσοστά, που έδιναν οι δημοσκοπήσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου ξεφούσκωσαν.

Όταν ρωτήθηκε εκ νέου για το εάν η «φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα σκάσει, η κυρία Κανέλλη ανέφερε: «Α δεν ξέρω. Ρωτήστε κάποια από αυτές τις κυρίες να σας πει».

Σύμφωνα με την κυρία Κανέλλη, η μεταξύ τους αντιπαράθεση είναι παρελθόν. «Το θέμα θεωρείται λήξαν. Είμαι οπαδός της φυσικής νοημοσύνης και αυτή προσπαθώ να υπερασπιστώ», είπε, επικρίνοντας ιδιαίτερα τη ρύθμιση για 13 ώρες εργασίας.

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να αλλάξει ακόμη και τη φύση του έρπητα»

Η κυρία Κανέλλη εμφανίστηκε επικριτική και για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας και τη συνεργασία με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. «Ο κ. Καμμένος βγήκε χθες και είπε “εδώ είμαι και μην ξεχνάτε ότι είμαι το άλλο μισό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ”», ανέφερε.

Μάλιστα, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να αλλάξει ακόμη και τη φύση του έρπητα». «Όταν εξοικειώνεις τους ανθρώπους με τέτοιες παθήσεις (σ.σ. αναφέρεται στο στρες), πολύ φλύαρο το βρίσκω να έρθεις σε 750 σελίδες για έναν νόμο και ένα άρθρο που θα καταργούσε την προηγούμενη φρίκη», είπε.

Ερωτηθείσα για το εάν ο πρώην πρωθυπουργός έμαθε από τα λάθη του, περιορίστηκε να πει: «Σκοτίστηκα τι έμαθε από τα λάθη του ο Τσίπρας. Τι είμαι, η μαμά του;».

