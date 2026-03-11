Νέες απειλές από το Ιράν: Στο στόχαστρο τράπεζες, οικονομικά κέντρα και τεχνολογικές υποδομές

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι μπορεί να πλήξει οικονομικούς και τραπεζικούς στόχους που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ στην περιοχή, ενώ ιρανικά μέσα ανεβάζουν περαιτέρω τους τόνους βάζοντας στο κάδρο και υποδομές αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Νέες απειλές από το Ιράν: Στο στόχαστρο τράπεζες, οικονομικά κέντρα και τεχνολογικές υποδομές
11 Μαρ. 2026 11:15
Pelop News

Σε νέα κλιμάκωση της ρητορικής του προχώρησε το Ιράν, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να στοχεύσει οικονομικά κέντρα και τράπεζες στην περιοχή που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η δήλωση αποδίδεται σε εκπρόσωπο του αρχηγείου Khatam ol Anbia, του κοινού επιχειρησιακού κέντρου που συντονίζει δυνάμεις του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, η απειλή αυτή ήρθε ως απάντηση σε αυτό που η ιρανική πλευρά περιγράφει ως επίθεση εναντίον ιρανικής τράπεζας. Ο εκπρόσωπος φέρεται να δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή «έλυσε τα χέρια» της Τεχεράνης για πλήγματα σε οικονομικούς και τραπεζικούς στόχους που σχετίζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, απηύθυνε προειδοποίηση προς πολίτες να μην βρίσκονται κοντά σε τράπεζες, λόγω του κινδύνου αντιποίνων.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από αναφορές ιρανικών μέσων που συνδέονται με το IRGC. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που αναπαρήχθησαν ευρύτερα, το πρακτορείο Tasnim φέρεται να δημοσίευσε λίστα με γραφεία και υποδομές μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, τις οποίες παρουσιάζει ως πιθανούς «νέους στόχους» του Ιράν. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται ονόματα όπως Google, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle, Palantir και άλλες εταιρείες με παρουσία ή συνεργασίες στην περιοχή.

Οι αναφορές αυτές κάνουν λόγο κυρίως για cloud και τεχνολογικές υποδομές, καθώς και για εγκαταστάσεις που, κατά την ιρανική οπτική, συνδέονται με στρατιωτικές ή στρατηγικές εφαρμογές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι έχει υπάρξει συγκεκριμένη επιχειρησιακή κίνηση κατά τέτοιων στόχων· πρόκειται για απειλές και δημόσιες προειδοποιήσεις που αντανακλούν τη διεύρυνση της σύγκρουσης και του καταλόγου πιθανών στόχων.

Η νέα αυτή προειδοποίηση έρχεται ενώ η σύγκρουση στην περιοχή επηρεάζει ήδη όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά και το οικονομικό περιβάλλον. Το Reuters έχει καταγράψει ότι ο πόλεμος αυξάνει τους κινδύνους για επιχειρήσεις, ενεργειακές ροές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υποδομές, ενώ παράλληλα ανεβάζει την ανησυχία και για κυβερνοεπιθέσεις σε δυτικούς στόχους, μεταξύ αυτών και τράπεζες.

Με τα δεδομένα αυτά, το μήνυμα από την Τεχεράνη δείχνει ότι η πίεση δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε στρατιωτικούς ή ενεργειακούς στόχους, αλλά επεκτείνεται και σε τραπεζικές, οικονομικές και ψηφιακές υποδομές. Αυτό ακριβώς είναι που εντείνει την ανησυχία για ένα νέο στάδιο της κρίσης, στο οποίο οι οικονομικές και τεχνολογικές δομές της περιοχής μπαίνουν όλο και πιο ανοιχτά στο πεδίο της αντιπαράθεσης.

