Νέες φωτογραφίες από τα Τέμπη στο φως – Καταγγελίες για αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας

Υλικό από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα ενισχύει τους ισχυρισμούς για «μπάζωμα», υποστηρίζουν οι γονείς – Κρίσιμες εξελίξεις ενόψει της δίκης

06 Απρ. 2026 16:48
Pelop News

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη φέρνει στο φως ψηφιακό υλικό που κατέγραψε ο δικαστικός πραγματογνώμονας Σταύρος Μπατζόπουλος τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα.

Το υλικό, που περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφίες και λήψεις από drone, δόθηκε σε συνηγόρους προς υποστήριξη της κατηγορίας, μετά από απόφαση του δικαστηρίου, λίγο πριν από την έναρξη της κύριας δίκης για την υπόθεση των «χαμένων» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η συνήγορος Βάσω Πανταζή δήλωσε ότι πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο υλικό που περιέρχεται στην κατοχή της πλευράς της κατηγορίας, υποστηρίζοντας πως αποτυπώνει «τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος». Όπως ανέφερε, τα στοιχεία αυτά αναμένεται να αξιοποιηθούν και σε άλλες δικογραφίες, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν τους Χρήστος Τριαντόπουλος και Κώστας Καραμανλής.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος έκανε λόγο για ιδιαίτερα σημαντικό υλικό, το οποίο – όπως υποστήριξε – καταγράφει με λεπτομέρεια, ακόμη και καρέ-καρέ, τη διαδικασία που έχει χαρακτηριστεί ως «μπάζωμα».

Την ίδια ώρα, η δικηγόρος Στέλλα Βαλάνη σημείωσε ότι το αποδεικτικό υλικό της κατηγορίας είναι πλέον σημαντικά ενισχυμένο και – κατά την εκτίμησή της – δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία κατά την πολυετή ανάκριση. Όπως ανέφερε, τα νέα στοιχεία ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο ως προς τη βαρύτητα των κατηγοριών όσο και ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων.

Το ζήτημα της φερόμενης αλλοίωσης του χώρου της τραγωδίας απασχολεί από νωρίς την κοινή γνώμη, συνδεόμενο και με σενάρια περί ύπαρξης άγνωστου καυσίμου στην εμπορική αμαξοστοιχία. Από την πλευρά τους, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι παρεμβάσεις στο σημείο έγιναν για επιχειρησιακούς λόγους, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διασώστες και τα βαρέα μηχανήματα στην επιχείρηση απεγκλωβισμού θυμάτων.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα νέα στοιχεία ενδέχεται να ρίξουν φως σε κρίσιμες πτυχές μιας από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:23 Πάτρα – σπιράλ: Ασύλληπτη προπαγάνδα στα Δελτία Τύπου του Δήμου
17:20 Ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη η σειρά των play-offs του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014
17:10 Τροχαίο με θύμα ανήλικο, το παιδί παρασύρθηκε από διανομέα στην Καλλιθέα
17:06 Κάλεσμα για άμεση καταβολή του δώρου Πάσχα από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας
16:56 Ανάλυση συγκεντρωτικών δημοσκοπήσεων της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Τι θα γινόταν αν είχαμε αύριο εκλογές;
16:48 Νέες φωτογραφίες από τα Τέμπη στο φως – Καταγγελίες για αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας
16:40 Γερμανία: Βρέθηκε ραδιενεργό δηλητήριο «πολώνιο 210» κατά τη διάρκεια πασχαλινού παιχνιδιού
16:32 Αιγιάλεια: Τι φταίει και η δημοτική Αρχή ταλανίζεται από εμφυλίους; – Πρώην δήμαρχοι ρίχνουν «φως»
16:31 Τότε θα γίνει το πρώτο παιχνίδι Προμηθέας 2014 – Απόλλων
16:24 Καρεμπέ μετά το Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ»
16:16 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο εφοριακοί για «φακελάκια» και εξυπηρετήσεις σε επιχειρήσεις
16:08 Ηράκλειο: Συνελήφθη ο 17χρονος για τον βιασμό ανήλικης, βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο κινητό του
16:00 ΝΔ: Γρίφος τα ψηφοδέλτια… – Οι κρούσεις που έχουν γίνει στην Αχαΐα
15:52 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη των δραπετών στο Θέρμο
15:44 Με μεγάλη επιτυχία η ενημέρωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πράξη
15:36 Σύλληψη άνδρα στην Πάτρα με μαχαίρι 32 εκατοστών
15:28 Δικογραφία σε βάρος δύο καταστηματαρχών στο Αγρίνιο για κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικη
15:20 Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε νεαρός που παρακολουθούσε δύο μήνες την πρώην του και την παρακαλούσε να τα ξαναβρούν
15:12 Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα τροχαία τον Μάρτιο, αυξήθηκαν όμως τα θανατηφόρα
15:04 Καμπάνια του Επιμελητηρίου με τον Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Ν. Αχαΐας: «Βλέπουμε καθαρά. Επιλέγουμε σωστά»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ