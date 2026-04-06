Νέες φωτογραφίες από τα Τέμπη στο φως – Καταγγελίες για αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη φέρνει στο φως ψηφιακό υλικό που κατέγραψε ο δικαστικός πραγματογνώμονας Σταύρος Μπατζόπουλος τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα.

Το υλικό, που περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφίες και λήψεις από drone, δόθηκε σε συνηγόρους προς υποστήριξη της κατηγορίας, μετά από απόφαση του δικαστηρίου, λίγο πριν από την έναρξη της κύριας δίκης για την υπόθεση των «χαμένων» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η συνήγορος Βάσω Πανταζή δήλωσε ότι πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο υλικό που περιέρχεται στην κατοχή της πλευράς της κατηγορίας, υποστηρίζοντας πως αποτυπώνει «τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος». Όπως ανέφερε, τα στοιχεία αυτά αναμένεται να αξιοποιηθούν και σε άλλες δικογραφίες, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν τους Χρήστος Τριαντόπουλος και Κώστας Καραμανλής.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος έκανε λόγο για ιδιαίτερα σημαντικό υλικό, το οποίο – όπως υποστήριξε – καταγράφει με λεπτομέρεια, ακόμη και καρέ-καρέ, τη διαδικασία που έχει χαρακτηριστεί ως «μπάζωμα».

Την ίδια ώρα, η δικηγόρος Στέλλα Βαλάνη σημείωσε ότι το αποδεικτικό υλικό της κατηγορίας είναι πλέον σημαντικά ενισχυμένο και – κατά την εκτίμησή της – δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία κατά την πολυετή ανάκριση. Όπως ανέφερε, τα νέα στοιχεία ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο ως προς τη βαρύτητα των κατηγοριών όσο και ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων.

Το ζήτημα της φερόμενης αλλοίωσης του χώρου της τραγωδίας απασχολεί από νωρίς την κοινή γνώμη, συνδεόμενο και με σενάρια περί ύπαρξης άγνωστου καυσίμου στην εμπορική αμαξοστοιχία. Από την πλευρά τους, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι παρεμβάσεις στο σημείο έγιναν για επιχειρησιακούς λόγους, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διασώστες και τα βαρέα μηχανήματα στην επιχείρηση απεγκλωβισμού θυμάτων.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα νέα στοιχεία ενδέχεται να ρίξουν φως σε κρίσιμες πτυχές μιας από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών.

