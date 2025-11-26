Νέες καταγγελίες από τον πρώην σύζυγο της δασκάλας στο Λουτράκι: «Είχα ζητήσει να πάει σε γιατρό – Κάτι δεν πάει καλά»

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της δασκάλας από το Λουτράκι, καθώς ο πρώην σύζυγός της παρεμβαίνει για πρώτη φορά, υποστηρίζοντας πως η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς πριν ακόμη από τη σύλληψη και την καταγγελία σε βάρος του 6χρονου μαθητή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο εν διαστάσει σύζυγος της δασκάλας έκανε λόγο για «έναν άνθρωπο που δεν πάει καλά», αναφερόμενος στις καταγγελίες περί θώπευσης που η ίδια υπέβαλε εις βάρος ενός μικρού μαθητή.

«Όταν ακούς ότι κατήγγειλε ένα 6χρονο παιδί, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υποστήριξε ότι πριν τον χωρισμό είχαν υπάρξει «κι άλλα περιστατικά» που θεωρούσε ανησυχητικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ζητήσει από τη δασκάλα να ζητήσει ιατρική βοήθεια: «Της έλεγα να πάει στον γιατρό να της δώσει φάρμακα κι εκείνη έλεγε ότι φάρμακό της είναι ο Χριστός».

Ο πρώην σύζυγος ισχυρίστηκε επίσης ότι για τρεις δεκαετίες ήταν ο μοναδικός οικονομικός υποστηρικτής της, παρά τα ισχυρά -όπως είπε- παράπονά της: «Μην τη βλέπετε έτσι κακομοίρα. Όταν ήταν να με πάει στο αυτόφωρο, είχε σχεδιάσει την απολογία της στον δικηγόρο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η δασκάλα, πέρα από εικαστικά, δίδασκε στους μαθητές και θρησκευτικά, κάτι που -σύμφωνα με τον ίδιο- εξηγεί γιατί «φοβόταν την αξιολόγηση».

Οι προηγούμενες δηλώσεις της δασκάλας

Η ίδια έχει κατηγορήσει τον πρώην σύζυγό της για χρόνια κακοποίηση και χειραγώγηση.

«Ήμουν κακοποιημένη γυναίκα με έναν ναρκισσιστή και βίαιο άνδρα. Από φόβο δεν μίλαγα», είχε δηλώσει, κάνοντας λόγο για έναν «αποτυχημένο γάμο 30 ετών».

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τις αρχές τις επόμενες ημέρες.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



