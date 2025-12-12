Νέες καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για απειλές και συγκάλυψη – Μήνυση για αυτόφωρα αδικήματα μετά τα επεισόδια στην Εξεταστική

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση για σειρά αυτόφωρων αδικημάτων μετά τις καταγγελίες της ότι ο μάρτυρας Γιώργος Ξυλούρης την απείλησε με δολοφονία μέσα στη Βουλή, ενώ επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία για «αντιπερισπασμό» και προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από την κατάθεση του μάρτυρα.

Νέες καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για απειλές και συγκάλυψη – Μήνυση για αυτόφωρα αδικήματα μετά τα επεισόδια στην Εξεταστική
12 Δεκ. 2025 13:20
Pelop News

Για τα όσα συνέβησαν χθες στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε στο OPEN η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αποκάλυψε ότι υπέβαλε μήνυση για σειρά αυτόφωρων αδικημάτων εις βάρος του μάρτυρα Γιώργου Ξυλούρη. Όπως δήλωσε, τα αδικήματα για τα οποία ζήτησε την αυτεπάγγελτη ενεργοποίηση των αρχών αφορούν εγκληματική οργάνωση, υπόθαλψη εγκληματιών, κατά συρροή ψευδορκία και απόπειρα αθέμιτης επιρροής σε δικαστικό λειτουργό. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται με την απειλή που —όπως υποστηρίζει— της εκτόξευσε ο μάρτυρας ότι «θα την σκοτώσει και θα της στρίψει το λαρύγγι».

Η ίδια ανέφερε ότι οι απειλές έγιναν παρουσία αστυνομικών της Βουλής, όμως, παρά την άμεση καταγγελία της, ούτε τα μέλη της Επιτροπής ούτε η Φρουρά της Βουλής προχώρησαν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας του αυτοφώρου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «παρείχε προστασία» στον μάρτυρα την ώρα της κατάθεσης, επιτρέποντάς του —όπως είπε— να υπεκφεύγει, να προσβάλλει βουλευτές και να διατυπώνει υπαινιγμούς χωρίς παρέμβαση, σημειώνοντας πως «μόνο η κ. Συρεγγέλα του ζήτησε μία φορά να μιλά στον πληθυντικό».

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες της ΝΔ ότι άσκησε σεξιστική επίθεση στη Μ. Συρεγγέλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό. Τόνισε ότι οι παρατηρήσεις της αφορούσαν την κοινοβουλευτική λειτουργία και, όπως είπε, «δεν υπήρξε προσβολή λόγω φύλου», χαρακτηρίζοντας την κριτική της «καταγγελία επίορκης προεδρεύουσας και όχι σεξιστικό σχόλιο». Μίλησε για «ακραία γκεμπελική απόπειρα» της ΝΔ να μετατρέψει το επεισόδιο σε προσωπική της επίθεση για να απομακρυνθεί η προσοχή από τα όσα είπε ο μάρτυρας Ξυλούρης.

Το επεισόδιο με το περιπολικό

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε δύο βίντεο από το τηλεοπτικό σταθμό Kontra, όπου βρισκόταν για συνέντευξη το βράδυ της Πέμπτης. Όπως υποστηρίζει, είχε επικοινωνήσει με την Άμεση Δράση ζητώντας να σταλεί περιπολικό ώστε να λάβει κατάθεση και στοιχεία μαρτύρων για τις απειλές. Η τηλεφωνήτρια του «100» είχε ενημερώσει ότι θα αποσταλεί περιπολικό στον σταθμό.

Την ώρα της ζωντανής εκπομπής ενημερώθηκε ότι το περιπολικό είχε φτάσει. Όμως, όταν βγήκε από το στούντιο για να συναντήσει τους αστυνομικούς, δεν υπήρχε κανείς. Όπως κατήγγειλε, οι αστυνομικοί είχαν αρχικά μπει στον σταθμό ρωτώντας αν είχε εμφανιστεί ο κ. Ξυλούρης και στη συνέχεια αποχώρησαν «σαν τους κλέφτες», χωρίς να την ενημερώσουν.

Σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με την Άμεση Δράση, που επίσης δημοσιοποιήθηκε, ζήτησε να ενημερωθεί για την αιφνίδια ανάκληση του περιπολικού και να μιλήσει με τον επόπτη υπηρεσίας, προσθέτοντας ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει να ενημερωθεί για το περιστατικό.

Τελικά, της έγινε γνωστό ότι μπορεί να υποβάλει μήνυση σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα — κάτι που έκανε στο ΑΤ Εξαρχείων, όπου υπέβαλε τη σχετική δικογραφία για τα αυτόφωρα αδικήματα που καταγγέλλει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ