Νέες καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για απειλές και συγκάλυψη – Μήνυση για αυτόφωρα αδικήματα μετά τα επεισόδια στην Εξεταστική

Για τα όσα συνέβησαν χθες στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε στο OPEN η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αποκάλυψε ότι υπέβαλε μήνυση για σειρά αυτόφωρων αδικημάτων εις βάρος του μάρτυρα Γιώργου Ξυλούρη. Όπως δήλωσε, τα αδικήματα για τα οποία ζήτησε την αυτεπάγγελτη ενεργοποίηση των αρχών αφορούν εγκληματική οργάνωση, υπόθαλψη εγκληματιών, κατά συρροή ψευδορκία και απόπειρα αθέμιτης επιρροής σε δικαστικό λειτουργό. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται με την απειλή που —όπως υποστηρίζει— της εκτόξευσε ο μάρτυρας ότι «θα την σκοτώσει και θα της στρίψει το λαρύγγι».

Η ίδια ανέφερε ότι οι απειλές έγιναν παρουσία αστυνομικών της Βουλής, όμως, παρά την άμεση καταγγελία της, ούτε τα μέλη της Επιτροπής ούτε η Φρουρά της Βουλής προχώρησαν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας του αυτοφώρου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «παρείχε προστασία» στον μάρτυρα την ώρα της κατάθεσης, επιτρέποντάς του —όπως είπε— να υπεκφεύγει, να προσβάλλει βουλευτές και να διατυπώνει υπαινιγμούς χωρίς παρέμβαση, σημειώνοντας πως «μόνο η κ. Συρεγγέλα του ζήτησε μία φορά να μιλά στον πληθυντικό».

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες της ΝΔ ότι άσκησε σεξιστική επίθεση στη Μ. Συρεγγέλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό. Τόνισε ότι οι παρατηρήσεις της αφορούσαν την κοινοβουλευτική λειτουργία και, όπως είπε, «δεν υπήρξε προσβολή λόγω φύλου», χαρακτηρίζοντας την κριτική της «καταγγελία επίορκης προεδρεύουσας και όχι σεξιστικό σχόλιο». Μίλησε για «ακραία γκεμπελική απόπειρα» της ΝΔ να μετατρέψει το επεισόδιο σε προσωπική της επίθεση για να απομακρυνθεί η προσοχή από τα όσα είπε ο μάρτυρας Ξυλούρης.

Το επεισόδιο με το περιπολικό

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε δύο βίντεο από το τηλεοπτικό σταθμό Kontra, όπου βρισκόταν για συνέντευξη το βράδυ της Πέμπτης. Όπως υποστηρίζει, είχε επικοινωνήσει με την Άμεση Δράση ζητώντας να σταλεί περιπολικό ώστε να λάβει κατάθεση και στοιχεία μαρτύρων για τις απειλές. Η τηλεφωνήτρια του «100» είχε ενημερώσει ότι θα αποσταλεί περιπολικό στον σταθμό.

Την ώρα της ζωντανής εκπομπής ενημερώθηκε ότι το περιπολικό είχε φτάσει. Όμως, όταν βγήκε από το στούντιο για να συναντήσει τους αστυνομικούς, δεν υπήρχε κανείς. Όπως κατήγγειλε, οι αστυνομικοί είχαν αρχικά μπει στον σταθμό ρωτώντας αν είχε εμφανιστεί ο κ. Ξυλούρης και στη συνέχεια αποχώρησαν «σαν τους κλέφτες», χωρίς να την ενημερώσουν.

Σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με την Άμεση Δράση, που επίσης δημοσιοποιήθηκε, ζήτησε να ενημερωθεί για την αιφνίδια ανάκληση του περιπολικού και να μιλήσει με τον επόπτη υπηρεσίας, προσθέτοντας ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει να ενημερωθεί για το περιστατικό.

Τελικά, της έγινε γνωστό ότι μπορεί να υποβάλει μήνυση σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα — κάτι που έκανε στο ΑΤ Εξαρχείων, όπου υπέβαλε τη σχετική δικογραφία για τα αυτόφωρα αδικήματα που καταγγέλλει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



