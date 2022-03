Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε Ρωσία ανακοίνωσε ο Μπάιντεν

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας επέβαλε σήμερα η Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Όπως ανέφερε, οι κυρώσεις θα αφορούν πάνω από 400 Ρώσους ολιγάρχες, πολιτικούς (βουλευτές της Δούμας) και εταιρείες στρατιωτικών εξοπλισμών «ως απάντηση στον πόλεμο επιλογής του Πούτιν στην Ουκρανία».

Όπως σημείωσε ο Τζο Μπάιντεν, «προσωπικά κερδίζουν από τις πολιτικές του Κρεμλίνου και θα πρέπει να μοιραστούν τον “πόνο”».

I’m announcing additional sanctions on over 400 Russian elites, lawmakers, and defense companies in response to Putin’s war of choice in Ukraine.

They personally gain from the Kremlin’s policies, and they should share in the pain.

— President Biden (@POTUS) March 24, 2022