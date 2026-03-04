Νέφος σαχαριανής σκόνης σαρώνει τη Μεσόγειο – Προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα σε όλη την Ευρώπη

Τεράστιο νέφος Αφρικανικής σκόνης έρχεται από τη Σαχάρα στην Ευρώπη που ενέχει κινδύνους για την υγεία από τα σωματίδια που θα κατακλύσουν την ατμόσφαιρα.

Νέφος σαχαριανής σκόνης σαρώνει τη Μεσόγειο – Προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα σε όλη την Ευρώπη
04 Μαρ. 2026 21:38
Pelop News

Ένα τεράστιο νέφος σκόνης από τη Σαχάρα σαρώνει τη Μεσόγειο και κατευθύνεται προς τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, δημιουργώντας εντυπωσιακά πορτοκαλί ηλιοβασιλέματα αλλά και σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS), το νέφος αναμένεται να κινηθεί βορειότερα τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησος και στη συνέχεια το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σκανδιναβία.

Τα σωματίδια σκόνης ανυψώθηκαν στην ατμόσφαιρα από περιοχές-«θερμές εστίες» της Βόρειας Αφρικής, όπως η λεκάνη Bodélé στο Τσαντ, και ταξίδεψαν χιλιάδες χιλιόμετρα μεταφερόμενα από ισχυρά ατμοσφαιρικά ρεύματα.

«Απλώς δείχνει ότι είμαστε συνδεδεμένοι πέρα από σύνορα και πέρα από ηπείρους μέσω της σύστασης της ατμόσφαιρας», έχει επισημάνει ο Μαρκ Πάρινγκτον, επιστήμονας του CAMS.

Η παρουσία σαχαριανής σκόνης στην ατμόσφαιρα προκαλεί εντυπωσιακές αλλαγές στο φως, χαρίζοντας έντονα κόκκινα και πορτοκαλί ηλιοβασιλέματα. Παράλληλα, δημιουργεί θολούς ορίζοντες και αφήνει λεπτό στρώμα άμμου σε οχήματα, κτίρια και εξωτερικές επιφάνειες.

Ωστόσο, πίσω από το εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο κρύβεται ένας λιγότερο ορατός κίνδυνος.

Οι επιπτώσεις στην υγεία

Το βασικό ζήτημα αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 — δηλαδή σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 10 μικρόμετρα. Αν και θεωρούνται «χονδρότερα» σε σχέση με τα PM2.5 που προέρχονται από καυσαέρια και καύσεις, είναι αρκετά μικρά ώστε να εισέρχονται στους πνεύμονες.

Η αυξημένη συγκέντρωσή τους μπορεί να:

  • Ερεθίσει το αναπνευστικό σύστημα

  • Επιδεινώσει άσθμα και χρόνια αναπνευστικά νοσήματα

  • Επιβαρύνει ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα

Σε ορισμένες περιοχές, οι συγκεντρώσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τα όρια ασφαλείας που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Οι ειδικοί συνιστούν περιορισμό της έντονης σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων για την ποιότητα του αέρα.

Συνδέεται με την κλιματική αλλαγή;

Το ερώτημα αν τα συχνότερα επεισόδια σαχαριανής σκόνης σχετίζονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή παραμένει ανοιχτό.

Η αύξηση της θερμοκρασίας, η παρατεταμένη ξηρασία και η μείωση της υγρασίας του εδάφους δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την ανύψωση σκόνης στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, αλλαγές στη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ενδέχεται να επηρεάζουν τη συχνότητα μεταφοράς της σκόνης προς την Ευρώπη.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται επιφυλακτική. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν οριστικές μελέτες που να αποδεικνύουν άμεση και ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ της ερημοποίησης και της αύξησης της ορυκτής σκόνης που φτάνει στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το φαινόμενο υπενθυμίζει με εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό τρόπο ότι η ατμόσφαιρα δεν γνωρίζει σύνορα. Όσα συμβαίνουν στη Βόρεια Αφρική μπορούν μέσα σε λίγες ημέρες να επηρεάσουν εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη — από την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε έως το χρώμα του ουρανού που αντικρίζουμε στο τέλος της ημέρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:40 «Σ΄ αγαπάμε», η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια για τα γενέθλιά του γιου τους Μπρούκλιν
22:31 Αναμενόμενή ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
22:31 Τζον Πουλακίδας: Το βιογραφικό του «λέει» πολλά, έκανε το ντεμπούτο του στο NBA με τους Μάβερικς, ΒΙΝΤΕΟ
22:27 «Η υπομονή έχει και όρια» το μήνυμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ
22:20 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:11 Super League: Τριπλή ισοβαθμία, αλλά πρώτος ο ΠΑΟΚ, νίκησε 4-1 την Κηφισιά
22:00 Σοκ στην Ιταλία: Οδηγός του Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται ότι δολοφόνησε 5 ηλικιωμένες
21:54 Εξομολόγηση Μπισμπίκη: Πέρασα ένα κοµµάτι σκληρής αλητείας. Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο
21:45 «Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων», επιμένει ο Κουτσούμπας
21:38 Νέφος σαχαριανής σκόνης σαρώνει τη Μεσόγειο – Προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα σε όλη την Ευρώπη
21:37 Κάρυστος: Πρόβατο έπεσε σε πηγάδι και στήθηκε επιχείρηση για να σωθεί! ΦΩΤΟ
21:28 Φάρσα σε Παχλαβί: Ρώσοι του παρουσιάστηκαν σαν αντιπρόσωποι του Μερτς, ο ένας λεγόταν «Αδόλφος»!
21:17 Αλλάζουν τα δεδομένα, Λευκός Οίκος: Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό! ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό»
20:53 Μόργκαν Φρίμαν: προσέλαβε δικηγόρο για να περιορίσει τη χρήση της φωνής του από την Τεχνητή Νοημοσύνη
20:50 Μαζικά SMS από την Πολιτική Άμυνα Κύπρου: Παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε τις οδηγίες αυτοπροστασίας
20:40 Ο Τραμπ και η χερσαία εισβολή στο Ιράν, όλα τα σενάρια για την επόμενη φάση του πολέμου
20:38 Ανετη πρόκριση για το Πάτραι στα ημιτελικά του Κυπέλλου
20:31 Μελέτη: Γιατί οι καπνιστές έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα
20:21 Εύκολα ο Παναθηναϊκός τον ΟΦΗ, η βαθμολογία της Super League
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ