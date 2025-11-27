Νεκρή γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένος άνδρας από επίθεση καρχαρία

Οπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία σήμερα Πέμπτη 27/11/2025 σε παραλία κοντά σε ένα δημοφιλές σημείο για σέρφινγκ στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας.

«Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κλήθηκαν νωρίτερα σε μια παραλία στον Κόλπο Κράουντι κοντά στο Πορτ Μακουάρι, που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, μετά τις πληροφορίες ότι δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία», ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η γυναίκα, που θεωρείται ότι ήταν περίπου 20 ετών και ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί, πέθανε επί τόπου.

Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι περίπου στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

«Η παραλία αποκλείστηκε, καθώς προσπαθούμε να εξακριβώσουμε το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στους δύο ανθρώπους», ανέφεραν οι Αρχές.

