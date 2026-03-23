Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, όταν επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με όχημα στον διάδρομο λίγο μετά την προσγείωσή του. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα θύματα είναι ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο ήταν ένα CRJ-900 της Air Canada Express, που εκτελούσε πτήση από το Μόντρεαλ και το διαχειριζόταν η Jazz Aviation. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο αεροσκάφος επέβαιναν 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, ενώ το όχημα με το οποίο συγκρούστηκε ήταν πυροσβεστικό της Αρχής Λιμένος, το οποίο κατευθυνόταν για να ανταποκριθεί σε άλλο περιστατικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBC New York (@nbcnewyork)

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο όχημα έκτακτης ανάγκης, με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι νοσηλεύονται με κατάγματα αλλά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν σοβαρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους.

🚨 UPDATE: Queens, NY — LaGuardia Airport on runway 4 escalates: FDNY reports 5 red tag firefighters and over 100 passengers injured. Heavy ARFF deployment continues (foam ops, satellites, FAST team); runway closed, mass casualty protocols active. Airport shut down; more… https://t.co/4EJh30DHEj pic.twitter.com/Tx2MXvwIYF — Breaking News (@TheNewsTrending) March 23, 2026

Μετά το δυστύχημα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανέστειλε τις κινήσεις αεροσκαφών στο La Guardia, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως το απόγευμα της Δευτέρας, ώρα Νέας Υόρκης. Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



