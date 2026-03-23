Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia

Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν επίσης δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο όχημα, ενώ το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης παραμένει κλειστό και πτήσεις εκτρέπονται ή καθυστερούν.

23 Μαρ. 2026 9:58
Pelop News

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, όταν επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με όχημα στον διάδρομο λίγο μετά την προσγείωσή του. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα θύματα είναι ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο ήταν ένα CRJ-900 της Air Canada Express, που εκτελούσε πτήση από το Μόντρεαλ και το διαχειριζόταν η Jazz Aviation. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο αεροσκάφος επέβαιναν 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, ενώ το όχημα με το οποίο συγκρούστηκε ήταν πυροσβεστικό της Αρχής Λιμένος, το οποίο κατευθυνόταν για να ανταποκριθεί σε άλλο περιστατικό.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νέα Υόρκη: Σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο LaGuardia, πληροφορίες για σοβαρά νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο όχημα έκτακτης ανάγκης, με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι νοσηλεύονται με κατάγματα αλλά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν σοβαρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους.

Μετά το δυστύχημα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανέστειλε τις κινήσεις αεροσκαφών στο La Guardia, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως το απόγευμα της Δευτέρας, ώρα Νέας Υόρκης. Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

11:25 Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις
11:15 Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»
11:13 LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό
11:05 Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ
11:00 Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
10:55 Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ
10:41 Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου
10:41 Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο
10:34 Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών
10:29 Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
10:29 Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση
10:21 Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους
10:12 Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης
10:10 Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:04 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:00 Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές
10:00 Πειραϊκή – Πατραϊκή: Κομβικός ο ρόλος του συγκροτήματος στο νέο σχέδιο του τρένου για την Πάτρα
9:58 Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia
9:50 Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες
9:43 Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Σφραγίδα» ΠΟΠ για το αχαϊκό ελαιόλαδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
