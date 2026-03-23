Νέα Υόρκη: Σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο LaGuardia, πληροφορίες για σοβαρά νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, μετά από σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με όχημα εδάφους.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 06:15 (ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την προσγείωση ενός αεροσκάφους τύπου CRJ-900 (Bombardier) της εταιρείας Air Canada Express. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την υπηρεσία FlightRadar24, το αεροπλάνο συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με όχημα που κινείτο στον διάδρομο, το οποίο αναφέρεται πως ήταν πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου.

Τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές

Οι πρώτες πληροφορίες από το σημείο κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, με ορισμένες αναφορές να μιλούν για πέντε άτομα σε κρίσιμη κατάσταση. Aνεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούν για 2 νεκρούς. Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς το αεροσκάφος φέρει εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα και συγκεκριμένα στην περιοχή του πιλοτηρίου.

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Το αεροσκάφος CRJ-900, το οποίο χρησιμοποιείται για περιφερειακά δρομολόγια, έχει χωρητικότητα έως 90 επιβάτες.

Αναστολή πτήσεων

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας εντολή για καθολική αναστολή των κινήσεων όλων των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο LaGuardia. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να ξεκινήσει η διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος από τους εμπειρογνώμονες.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στον χώρο του αεροδρομίου, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την ακριβή κατάσταση της υγείας των τραυματιών και τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση.

