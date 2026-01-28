Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών

Σοκαρισμένο παραμένει το πανελλήνιο από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27 Ιανουαρίου 2026) στη Ρουμανία, όταν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα, ενώ ταξίδευαν για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στον αγώνα της Πέμπτης στη Λιόν.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι φίλαθλοι επέβαιναν σε βαν που είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό κοντά στην πόλη Τιμισοάρα. Από τους δέκα επιβαίνοντες, επτά έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρεις τραυματίστηκαν. Οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται πολυτραυματίας, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Οι σοροί των θυμάτων έχουν ταυτοποιηθεί. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι οι Βασίλης Πάλο, Χρήστος Ζέπος, Βασίλης Μολντοβάνοφ και Γιώργος Κεσσανίδης, όλοι τους νέοι άνθρωποι, κάτω των 30 ετών, γεγονός που καθιστά την τραγωδία ακόμη πιο συγκλονιστική.

Στην Τούμπα, τα ονόματα των επτά αδικοχαμένων οπαδών γράφτηκαν σε φανέλες της ομάδας και τοποθετήθηκαν στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ, ως ελάχιστος φόρος τιμής, ενώ το πένθος είναι διάχυτο στις τάξεις των φιλάθλων.

Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς των θυμάτων, που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της απώλειας. «Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Δεν βγαίνουν λόγια», δήλωσε στο newsit.gr η αδελφή ενός εκ των θυμάτων, σημειώνοντας ότι η οικογένεια ενημερώθηκε από την ελληνική πρεσβεία και αναμένει περαιτέρω ενημέρωση από την ΠΑΕ.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία αδελφού 30χρονου φιλάθλου: «Πήρα τηλέφωνο τον φίλο του που είχε τις αισθήσεις του και μου είπε ότι ο αδελφός μου είναι νεκρός. Δεν είχα κουράγιο να ρωτήσω τίποτα άλλο».

Το δυστύχημα έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά ολόκληρη τη φίλαθλη Ελλάδα, που παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις γύρω από μια τραγωδία χωρίς προηγούμενο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



