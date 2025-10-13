Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο στη Δράμα, οδηγούσε αγροτικό

Ενας 14χρονος είναι το θύμα τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στο Βώλακα, στη Δράμα

Σύμφωνα με πληροφορίες τέσσερα αγόρια 13, 14 και 15 ετών πήραν ένα αγροτικό όχημα και το οδηγούσαν τους δρόμους του χωριού. Κάποια στιγμή, κινήθηκαν προς τα ορεινά της περιοχής, όπου το αυτοκίνητο ντελαπάρισε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 14χρονος οδηγός.

Κατά τις ίδιες πληροφρίες, άλλος ένας ανήλικος τραμαυτίστηκε στο κεφάλι και τα πόδια και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



