Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου
Το τροχαίο δυστύχημα με θύμα νεαρό δικυκλιστή σημειώθηκε στα Γλυκά Νερά.
Ενα ακόμα θύμα της ασφάλτου σε τροχαίο που σημειώθηκελίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 29/10/2025 στη λεωφόρο Λαυρίου, στα Γλυκά Νερά.
Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε όταν μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε 23χρονος , εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Παιανία, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
