Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου

Ενα ακόμα θύμα της ασφάλτου σε τροχαίο που σημειώθηκελίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 29/10/2025 στη λεωφόρο Λαυρίου, στα Γλυκά Νερά.

Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε όταν μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε 23χρονος , εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Παιανία, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

