Νεκρός 40χρονος στο λιμάνι της Πρέβεζας

Ένας 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι της Πρέβεζας το πρωί της 8ης Μαρτίου.

Νεκρός 40χρονος στο λιμάνι της Πρέβεζας
08 Μαρ. 2026 11:29
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 8 Μαρτίου στις λιμενικές αρχές της Πρέβεζας, όταν διερχόμενοι εντόπισαν έναν 40χρονο άνδρα να βρίσκεται στο νερό εντός του λιμένα της πόλης.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος ήταν μόνιμος κάτοικος της περιοχής.

Οι Αρχές, όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, διερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο λιμάνι, εξετάζοντας τόσο την πιθανότητα ατυχήματος όσο και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη έρευνα έχει αποκλειστεί η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.

