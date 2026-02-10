Νεκρός 49χρονος στην Κλειτορία – Τον εντόπισαν συγγενείς μέσα στο σπίτι του

Ένας 49χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στην περιοχή της Κλειτορίας, έπειτα από ανησυχία συγγενικών του προσώπων που δεν είχαν νέα του για αρκετές ώρες.

Οι οικείοι του, μην καταφέρνοντας να επικοινωνήσουν μαζί του, πήγαν στο σπίτι όπου τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, δεν προκύπτουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής εξέτασης.

