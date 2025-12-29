Νεκρός 84χρονος στον όρμο Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Σορός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.
Νεκρός εντοπίστηκε 84χρονος ημεδαπός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, πλησίον των εκβολών του ποταμού Κηφισός, από στελέχη του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
Η σορός του άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.
