Νεκρός 84χρονος στον όρμο Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού

Νεκρός εντοπίστηκε 84χρονος ημεδαπός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, πλησίον των εκβολών του ποταμού Κηφισός, από στελέχη του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Η σορός του άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



