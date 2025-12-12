Νεκρός άνδρας «κατέρρευσε» ξαφνικά στο σπίτι του στην Πάτρα

Νεκρός μέσα στο σπίτι του επί της οδού Μαξίμου, στην Πάτρα εντοπίστηκε άνδρας αργά το βράδυ της Πέμπτης 11/12/2025.

Ο άνδρας κατά πληροφορίες 75 ετών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με οικείο πρόσωπο να καλεί άμεσα το ΕΚΑΒ, βλέποντάς τον να καταρρέει ξαφνικά.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ, ωστόσο όπως αποδείχθηκε ήταν ήδη αργά. Οι αρχικές εκτιμήσεις για τα αίτια θανάτου του ηλικιωμένου κάνουν λόγο για έμφραγμα.

