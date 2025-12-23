Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ, ΒΙΝΤΕΟ

Το λίαρ τζετ συνετρίβη στην Άγκυρα. Ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στην Χαϊμάνα, αλλά δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πιλότο, έπειτα από αυτό το αίτημα

Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ, ΒΙΝΤΕΟ
23 Δεκ. 2025 22:31
Pelop News

Σήμερα (23/12/2025) το βράδυ ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 με πέντε επιβαίνοντες χάθηκε από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας και λίγο πριν από 22.00 (ώρα Ελλάδος) επιβεβαιώθηκε ότι  συνετρίβη.

ΜΜΕ Τουρκίας: Χάθηκε από τα ραντάρ λίαρ τζετ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

 

Το Falcon 50 είχε ως προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης και σε αυτό επέβαινε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ.

Τον θάνατο του στρατηγού και όλων των επιβαινόντων επιβεβαίωσε η κυβέρνηση της Λιβύης.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σε λόφο, δύο χιλιόμετρα από το χωριό Κεσικαβάκ, στην περιοχή της Χαϊμάνα, νότια της Άγκυρας.

Το λίαρ τζετ ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στην Χαϊμάνα, αλλά δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πιλότο, έπειτα από αυτό το αίτημα.

