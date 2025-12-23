Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ, ΒΙΝΤΕΟ

Σήμερα (23/12/2025) το βράδυ ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 με πέντε επιβαίνοντες χάθηκε από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας και λίγο πριν από 22.00 (ώρα Ελλάδος) επιβεβαιώθηκε ότι συνετρίβη.

ΜΜΕ Τουρκίας: Χάθηκε από τα ραντάρ λίαρ τζετ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

Το Falcon 50 είχε ως προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης και σε αυτό επέβαινε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ.

Τον θάνατο του στρατηγού και όλων των επιβαινόντων επιβεβαίωσε η κυβέρνηση της Λιβύης.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σε λόφο, δύο χιλιόμετρα από το χωριό Κεσικαβάκ, στην περιοχή της Χαϊμάνα, νότια της Άγκυρας.

🔴 Haymana’da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçağın parçalarına ulaşıldı. pic.twitter.com/tpP8UxcWhQ — Conflict (@ConflictTR) December 23, 2025

🚨 Wreckage of Libya-bound private jet carrying Libyan army chief that departed Ankara has been found in Ankara’s Haymana district: Turkish interior minister https://t.co/rNv8JOpyfr pic.twitter.com/uejNIaPwdR — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Το λίαρ τζετ ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στην Χαϊμάνα, αλλά δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πιλότο, έπειτα από αυτό το αίτημα.

