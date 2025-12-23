ΜΜΕ Τουρκίας: Χάθηκε από τα ραντάρ λίαρ τζετ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

Η Hurriyet αναφέρει ότι ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος κοντά στην περιοχή Χαϊμάνα, νότια από την Άγκυρα, και έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό

ΜΜΕ Τουρκίας: Χάθηκε από τα ραντάρ λίαρ τζετ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης
23 Δεκ. 2025 21:37
Pelop News

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 χάθηκε από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας.

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ», ΒΙΝΤΕΟ

Το αεροδρόμιο Εσένμπογα έκλεισε προσωρινά και οι πτήσεις εκτρέπονται σε εκείνο του Καϊσερί (Καισάρεια).

Το Falcon 50 είχε ως τελικό προορισμό την Τρίπολη και πιστεύεται ότι σε αυτό επέβαινε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης.

Η Hurriyet αναφέρει ότι ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος κοντά στην περιοχή Χαϊμάνα, νότια από την Άγκυρα, και έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια, σε ανακοίνωσή του στο X γράφει: «Χάθηκε η επαφή στις 8:52 μ.μ. σήμερα το βράδυ με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με σειριακό αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. για την Τρίπολη. Ελήφθη αίτημα για επείγουσα προσγείωση κοντά στη Χαϊμάνα από το αεροσκάφος.

Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, στρατηγού Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ. Το κοινό θα ενημερωθεί για περαιτέρω εξελίξεις».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:50 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από τους παίκτες της ομάδας, ΒΙΝΤΕΟ
22:40 Ανατροπή στο Κάουνας για τον Παναθηναϊκό με σούπερ Σορτς και Οσμάν
22:31 Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ, ΒΙΝΤΕΟ
22:25 Προσοχή, πότε πρέπει να τρώμε βραδινό για να μην παχύνουμε και να μην αυξηθεί το σάκχαρο
22:20 Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 39 εκατ. ευρώ!
22:10 «Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει», νέα αποκάλυψη για το φονικό στη Φοινικούντα
21:59 Παναιγιάλειος: Παίξαμε ποδόσφαιρο και με τον Άγιο Βασίλη! ΦΩΤΟ
21:48 Πάτρα: Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε σπίτι στα Κάτω Συχαινά
21:37 ΜΜΕ Τουρκίας: Χάθηκε από τα ραντάρ λίαρ τζετ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης
21:26 Αγρότες με τρακτέρ έκαναν… κατάληψη στο κέντρο της Καλαμάτας
21:17 Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ», ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Ο Μητροπολίτης Πατρών σε Ιδρύματα της πόλης, ΦΩΤΟ
20:56 Ισπανία: Διπλή δολοφονία, τσακωμός με δύο άνδρες που είχαν κάνει κατάληψη σε σαλέ
20:46 «Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την πορεία προς την επιστροφή στη Super League»
20:35 «Ίσως αυτή είναι η εκδίκηση των ζώων της Δύσης για τα γουρουνάκια;», επίθεση της Ζαχάροβα στο CNN
20:25 Πάτρα: Οικογένεια με ναρκωτικά, μητέρα και γιος συνελήφθησαν
20:14 Βούτηξε στο κενό από ταράτσα κτηρίου και αυτοκτόνησε γνωστός αθλητικός ρεπόρτερ, ΒΙΝΤΕΟ
20:04 Ιταλία: Πρόστιμο 256 εκατομμυρίων ευρώ στη Ryanair για κατάχρηση
19:53 Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αύξηση του κατώτατου μισθού 27%!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ