Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ», ΒΙΝΤΕΟ

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την επιχείρηση του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ», το οποίο μετέφερε πάνω από τέσσερις τόνους κοκαΐνη.

Ισπανία: Διπλή δολοφονία, τσακωμός με δύο άνδρες που είχαν κάνει κατάληψη σε σαλέ

Οι Γάλλοι κομάντος κατάφεραν να μπλοκάρουν το πλοίο Ουρανία Α και να συλλάβουν το πλήρωμά του. Το πλοίο ρυμουλκήθηκε στη συνέχεια στη Μαρτινίκα, ενώ οι ναυτικοί συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στις ελληνικές αρχές. Ηδη έχουν προφυλακισθεί τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία και κατηγορούμενος ως ο εγκέφαλος της διακίνησης των ναρκωτικών, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, που όμως έχει αρνηθεί ότι το πλοίο είναι δικό του, υποστηρίζοντας ότι το είχε πουλήσει πριν από μήνες.

📍Antilles | Importante saisie de cocaïne par une frégate de la @MarineNationale ⚔️ 🌊 Interception dans des conditions de mer difficiles d’un bateau de pêche naviguant sans pavillon en océan Atlantique 🔍 Fouille du bateau et découverte de 138 ballots de cocaïne ⚖️ + de 4… pic.twitter.com/l7wkoKEZ8r — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) December 23, 2025

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



