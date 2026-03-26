Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των «Φρουρών της επανάστασης»

Νεκρός είναι πλέον ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι τον οποίο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στο Μπαντάρ Αμπάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση ούτε από το Ιράν ούτε από το ισραηλινό στρατό σχετικά με το πλήγμα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο N12, πρόκειται για τον Ιρανό αξιωματούχο που ήταν «υπεύθυνος για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ». Ο Αλιρεζά Τανγκσίρι υπηρετούσε στη θέση του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης από το 2018. Ήταν διοικητής ναυτικής ταξιαρχίας κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ.

Αργότερα ηγήθηκε της 1ης Ναυτικής Περιφέρειας του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGCN) στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου και το Ισραήλ δήλωσε πως τον σκότωσε.

Ο ρόλος του Τανγκσίρι και το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τανγκσίρι συγκαταλεγόταν στα ελάχιστα υψηλόβαθμα στελέχη που είχαν καταφέρει να επιβιώσουν από προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας που αποδίδονται σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Έμπειρος διοικητής, στη θέση του από το 2018, είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Ιράν να προχωρήσει στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

