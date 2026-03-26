Το Ιράν ζητά να συμπεριληφθεί και η Χεζμπολάχ στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ

Τρέχουν τα δεδομένα στο θέμα του πόλεμου της Μέσης Ανατολής, καθώς το Ιράν έχει διαμηνύσει μέσω διαμεσολαβητών ότι ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, συνδέοντας το τέλος της σύγκρουσης με τον τερματισμό της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με έξι περιφερειακές πηγές που γνωρίζουν τη θέση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Press TV, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ η οποία θα διασφαλίζει τον τερματισμό των εχθροπραξιών όχι μόνο εις βάρος του Ιράν, αλλά και άλλων «ομάδων αντίστασης» στην περιοχή.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν έναν μήνα, υποδηλώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει απορρίψει επισήμως το σχέδιο.

Νεκρός ο διοικητής των Φρουρών της επανάστασης;

Οι έξι περιφερειακές πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, ανέφεραν ότι ήδη από τα μέσα Μαρτίου η Τεχεράνη είχε ενημερώσει διαμεσολαβητές πως επιδιώκει συμφωνία που θα προβλέπει και τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε το 1982 από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και θεωρείται βασικός πυλώνας της περιφερειακής συμμαχίας ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζει η Τεχεράνη. Η οργάνωση άνοιξε πυρ κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν, γεγονός που οδήγησε σε ισραηλινή αεροπορική και χερσαία εκστρατεία στον Λίβανο.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ή τον ισραηλινό στρατό σε σχετικά ερωτήματα. Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο τερματισμός των «δραστηριοτήτων μέσω πληρεξουσίων» του Ιράν και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ είναι «καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή».

Μία από τις περιφερειακές πηγές ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ έχει λάβει «ιρανικές εγγυήσεις» ότι θα συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία. «Το Ιράν δίνει προτεραιότητα στον Λίβανο και δεν πρόκειται να αποδεχθεί ισραηλινές παραβιάσεις όπως εκείνες που σημειώθηκαν μετά την εκεχειρία του 2024», σημείωσε η ίδια πηγή, αναφερόμενη στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις παρά την προηγούμενη συμφωνία που είχε τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Η σύνδεση της εκεχειρίας με την κατάσταση στον Λίβανο επιβεβαιώνει τους στενούς δεσμούς της Τεχεράνης με τη Χεζμπολάχ, σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας στη Βηρυτό, όπου η απόφαση της σιιτικής οργάνωσης να εμπλακεί στον πόλεμο έχει εντείνει τις ήδη υφιστάμενες εντάσεις με άλλες πολιτικές και θρησκευτικές παρατάξεις.

Η επιρροή της Χεζμπολάχ στο λιβανικό κράτος έχει περιοριστεί μερικώς μετά τα ισραηλινά πλήγματα του 2024, ενώ η νέα κυβέρνηση του Λιβάνου έχει ζητήσει τον αφοπλισμό της οργάνωσης και έχει απαγορεύσει τη στρατιωτική της δραστηριότητα.

