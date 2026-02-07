Νεκρός ο γιος γνωστού ράπερ, η επιβεβαίωση από τον Lil Jon

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ταυτοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας Φούλτον

07 Φεβ. 2026
Τραγωδία, τον θάνατο του 27χρονου γιου του, Νέιθαν Σμιθ επιβεβαίωσε ο Lil Jon , μετά την εξαφάνισή του και αναμένεται να ταυτοποιηθεί αν η σορός του ανήκει σε νεκρό άνδρα, που εντοπίστηκε σε λίμνη.

Ο γιος του Αμερικανού ράπερ αγνοούνταν από την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ταυτοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας Φούλτον. Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, η Αστυνομική Διεύθυνση του Μίλτον ανέφερε ότι, μετά τη δήλωση εξαφάνισης του Νέιθαν Σμιθ, διαπιστώθηκε πως «είχε αποχωρήσει από την κατοικία του υπό ασυνήθιστες συνθήκες», γεγονός που οδήγησε στην άμεση έναρξη εκτεταμένων ερευνών.

Καθώς οι έρευνες δεν απέδωσαν αποτέλεσμα, οι Αρχές επέκτειναν την αναζήτηση σε λίμνη στο πάρκο Mayfield, κοντά στο σπίτι του. «Στις 6 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 11:53 π.μ., δύτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Τσερόκι εντόπισαν και ανέσυραν σορό από τη λίμνη. Το άτομο θεωρείται ότι είναι ο Νέιθαν Σμιθ, εν αναμονή της επίσημης επιβεβαίωσης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας Φούλτον», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η αστυνομία σημειώνει ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας», ωστόσο η υπόθεση παραμένει «ανοικτή και ενεργή έρευνα», μέχρι να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια και ο τρόπος θανάτου.

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση των εξελίξεων, ο Lil Jon προχώρησε σε δήλωση στο περιοδικό People, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. «Είμαι εξαιρετικά συντετριμμένος για την τραγική απώλεια του γιου μας, Νέιθαν Σμιθ. Η μητέρα του και εγώ είμαστε συντετριμμένοι», ανέφερε. Σε άλλο σημείο της δήλωσής του σημείωσε: «Ο Νέιθαν ήταν ο πιο καλοσυνάτος άνθρωπος που θα μπορούσε να γνωρίσει κανείς. Ήταν βαθιά συμπονετικός, προσεκτικός, ευγενικός, παθιασμένος και ζεστός άνθρωπος, αγαπούσε την οικογένειά του και τους φίλους του με όλη του την καρδιά. Ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος νέος μουσικός παραγωγός, καλλιτέχνης και μηχανικός ήχου, καθώς και απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης».

Στην ίδια δήλωση, ο 53χρονος καλλιτέχνης πρόσθεσε: «Αγαπήσαμε τον Νέιθαν με όλη μας την καρδιά και είμαστε απίστευτα περήφανοι για εκείνον. Ήταν αγαπητός και έχαιρε εκτίμησης, και μας παρηγορεί το γεγονός ότι στις τελευταίες μας στιγμές μαζί του, του εκφράσαμε ακριβώς αυτό το συναίσθημα». Ο Lil Jon ευχαρίστησε, επίσης, δημόσια τις αστυνομικές και διασωστικές Αρχές που συμμετείχαν στις έρευνες, καθώς και τους εθελοντές, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Η εξαφάνιση του Νέιθαν Σμιθ είχε δηλωθεί επίσημα στις 3 Φεβρουαρίου, με την αστυνομία να αναφέρει ότι ο γιος του ράπερ εθεάθη για τελευταία φορά περίπου στις 6:00 το πρωί στο Μίλτον. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το άτομο έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του και αγνοείται από τότε. Αποχώρησε πεζός και δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο. Ενδέχεται να ήταν αποπροσανατολισμένος και να χρειαζόταν βοήθεια».

Ο Νέιθαν Σμιθ ήταν DJ και μουσικός, γνωστός καλλιτεχνικά ως DJ Young Slade ή Slade, και είχε κυκλοφορήσει το τελευταίο του single με τίτλο «Feels» τον Μάρτιο του 2025. Το 2025 είχε εμφανιστεί στην εκπομπή του MTV «Family Legacy», ενώ σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Quintessential Gentleman είχε μιλήσει για τη σχέση του με τον πατέρα του, λέγοντας: «Είναι ωραίο να εκτιμώ τον πατέρα μου, να δείχνω σεβασμό και να βλέπω όλα όσα έχει καταφέρει, και είναι όμορφο να παίρνω τη σκυτάλη και να κάνω τα δικά μου βήματα. Γιατί προέρχονται από εκείνον, αλλά ταυτόχρονα κάνω κάτι δικό μου.

Ο Lil Jon, κατά κόσμον Τζόναθαν Σμιθ, απέκτησε τον Νέιθαν με την πρώην σύζυγό του, Νικόλ Σμιθ. Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 2004 και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Φεβρουάριο του 2024, διευκρινίζοντας ότι η σχέση τους είχε λήξει σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα.

