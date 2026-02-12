Νεκρός παγκόσμιος πρωταθλητής, τον «πρόδωσε» το αλεξίπτωτό του

Νεκρός ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής στο wingsuit, Πιερ Βολνίκ.

12 Φεβ. 2026 17:26
Ο Πιερ Βολνίκ,  Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής στο wingsuit, έχασε τη ζωή του όταν το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης πάνω από την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης.

Ο Βολνίκ, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο freefly, σκοτώθηκε το Σάββατο αφού πήδηξε από ελικόπτερο πάνω από τον ορεινό όγκο του Μον Μπλαν στις Γαλλικές Άλπεις, φορώντας τη στολή wingsuit. Κατά την ελεύθερη πτώση, το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε, με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα στο έδαφος, όπως ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Ο 37χρονος προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή, ενώ οι διασώστες εντόπισαν αργότερα τη σορό του στην περιοχή Λε Μποσόν.

«Ολόκληρη η κοινότητα του αθλητικού αλεξιπτωτισμού θρηνεί την απώλεια ενός ταλαντούχου νέου ανθρώπου με τόσο ζεστό χαμόγελο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ιβ-Μαρί Γκιγιό, πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Αλεξιπτωτισμού.

Ο Βολνίκ κατέκτησε τους παγκόσμιους τίτλους του το 2022 και το 2024 και θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα ονόματα του extreme sport. Επρόκειτο να εκπροσωπήσει τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εναέριων Αθλημάτων το καλοκαίρι του 2026.

Παράλληλα, εργαζόταν ως βιντεογράφος για τη Γαλλική Ομοσπονδία Αλεξιπτωτισμού, καταγράφοντας εντυπωσιακά εναέρια ακροβατικά που μοιραζόταν με περισσότερους από 6.000 ακόλουθους στο Instagram.

