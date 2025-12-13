Νεκρός στα 60 του ο Peter Greene στη Νέα Υόρκη: Θρήνος για τον ηθοποιό του Pulp Fiction και του The Mask

Ο ηθοποιός Peter Greene, γνωστός από τους ρόλους του στα «The Mask», «Pulp Fiction» και «Usual Suspects», βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον μάνατζέρ του, ενώ τα αίτια θανάτου διερευνώνται.

13 Δεκ. 2025 10:24
Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός Peter Greene, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δευτεραγωνιστές του αμερικανικού σινεμά της δεκαετίας του ’90. Ήταν 60 ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον επί χρόνια μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντ.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τον μάνατζέρ του, ο Greene βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του και ο θάνατός του διαπιστώθηκε άμεσα από τα αρμόδια συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε βαθιά συγκινημένος ο Έντουαρντ. «Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο πιο μεγάλη γινόταν. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».


Ο Greene είχε συνδεθεί με εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως «The Mask», «Pulp Fiction» και «Usual Suspects», αφήνοντας το δικό του στίγμα στο Χόλιγουντ με την ιδιαίτερη, συχνά σκοτεινή κινηματογραφική του παρουσία.

Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, ο ηθοποιός αναμενόταν να ξεκινήσει τον Ιανουάριο γυρίσματα για το νέο πρότζεκτ «Mascots», όπου θα συμπρωταγωνιστούσε με τον Μίκι Ρουρκ.

Τα αίτια θανάτου του θα διερευνηθούν από τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης.

