Νεκρός στα 60 του ο Peter Greene στη Νέα Υόρκη: Θρήνος για τον ηθοποιό του Pulp Fiction και του The Mask

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός Peter Greene, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δευτεραγωνιστές του αμερικανικού σινεμά της δεκαετίας του ’90. Ήταν 60 ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον επί χρόνια μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντ.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τον μάνατζέρ του, ο Greene βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του και ο θάνατός του διαπιστώθηκε άμεσα από τα αρμόδια συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε βαθιά συγκινημένος ο Έντουαρντ. «Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο πιο μεγάλη γινόταν. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».

‘Pulp Fiction,’ ‘The Mask’ actor Peter Greene found dead at 60 inside his NYC apartment https://t.co/WJtjWvwMml pic.twitter.com/2BepcUDV3N — New York Post (@nypost) December 13, 2025



Ο Greene είχε συνδεθεί με εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως «The Mask», «Pulp Fiction» και «Usual Suspects», αφήνοντας το δικό του στίγμα στο Χόλιγουντ με την ιδιαίτερη, συχνά σκοτεινή κινηματογραφική του παρουσία.

Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, ο ηθοποιός αναμενόταν να ξεκινήσει τον Ιανουάριο γυρίσματα για το νέο πρότζεκτ «Mascots», όπου θα συμπρωταγωνιστούσε με τον Μίκι Ρουρκ.

BREAKING: Peter Greene, actor known for ‘Pulp Fiction’ and ‘The Mask,’ dies at 60. https://t.co/Ta2Fqxr4qF — NBC News (@NBCNews) December 13, 2025

Τα αίτια θανάτου του θα διερευνηθούν από τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



